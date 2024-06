La industria sanjuanina, preocupada: una fábrica apagó hornos por falta de ventas

miércoles, 19 de junio de 2024 11:18

A principios de mes, una conocida fábrica de cerámicos apagó sus hornos en San Juan debido a que no hay demanda de sus productos. Ligada a la construcción, desde el sector destacaron que es una muestra que no hay políticas industriales nacionales, desde hace años.

Ricardo Palacios, presidente de la Unión Industrial de San Juan, destacó en radio AM1020 “es preocupante y no sólo por la caída con la comparativa de un mes, sino que llevamos más de 11 meses en baja. Es más, si sumamos el mes que estamos contando, ya vamos a cumplir el año, de una caída a nivel productivo e industria. Realmente cada día se acentúa más y está siendo muy complicado”

“San Juan también está pasándola mal a nivel industrial”, dijo y en ello, confirmó que la firma San Lorenzo, que está a cargo de la fábrica SCOP en Rawson, apagó sus hornos el pasado 2 de junio, por una aguda baja en las ventas (35,9%). Lo realizaron para evitar un sobrestock", dijo.

Agregó que “son datos muy preocupantes. En este caso un sector ligado a fabricación de productos o de insumos para la construcción, están con una caída enorme. No obstante, hablamos de una caída industrial en todos los sectores. Esto no se veía hace mucho porque incluso en la pandemia misma, la industria la pasó bastante mal pero no todos los sectores sufrieron, sólo fueron algunos”.

Sobre la construcción, expresó que la industria sintió “el parate de la obra pública, además del poco capital que tiene la gente para poder invertir y hacer una refacción en su hogar. No lo está haciendo y esa es la caída de mercado interno tan abrupta que hemos tenido y empresas como SCOP, como otras, están parando líneas de producción. Por un lado están con sobre stock, porque vos podés fabricar pero no vendés la mercadería porque no hay mercado. Por otro lado, el costo de producir está cada vez más alto, entonces se complica. Este combo lleva a tomar este tipo de decisiones ya que producir es muy caro y muchas veces no tiene prácticamente sentido porque no tenés ventas para realizar”.

En el panorama próximo, no obstante, Palacios fue optimista. “Los industriales siempre pensamos que esto va a mejorar. Esto está tan malo que entendemos que cualquier herramienta que se genera va a producir alguna mejora, pero las necesitamos. Hasta el momento no hay absolutamente ninguna herramienta acorde pensada para la industria, pensada para que aumente la producción en las distintas empresas. Por eso, creo que este año, una reactivación será difícil. No vemos un plan, sino todo lo contrario con apertura de importaciones”, dijo.

Y sumó que “la industria nacional también es importante destacar, es de los mayores empleadores de mano de obra privada que genera en el país. Vemos números de caída, de despidos y también, de años que la industria no crece”.