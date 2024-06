Tarifas de luz: qué consumo estará subsidiado en San Juan y desde cuándo regirá el aumento

lunes, 17 de junio de 2024 22:15

Finalmente, la Secretaría de Energía hizo lugar a un planteo de EPRE San Juan y en el denominado tarifazo que afectará a las facturas de electricidad, habrá una consideración por las características del consumo en la provincia.

“Hemos detallado que hay un nuevo paradigma en la asignación de subsidios por parte del Estado nacional. Es por ello que hay sectores que van a perder completamente los subsidios. Eso es algo paulatinamente y en particular, el sector de ingresos medios y por ello, habrá incrementos del 50%", expresó a Diario La Provincia SJ, el vicepresidente del EPRE. Ing. Roberto Ferrero. Sobre el impacto, “será seguramente en las facturas que venzan en agosto y por eso, se percibirá como un aumento importante”.

“Siempre decimos que en San Juan se consume más electricidad producto del tiempo. Esto es que nuestros veranos son muy calurosos y los inviernos, muy severos y eso hace que se requiera mucha electricidad. En ese contexto, la disposición de la Nación fue establecer que el subsidio alcance un consumo base y todo lo que es excedente, se pagará al precio sin subsidio. Y para San Juan, regirán particularidades”, explicó.

Y destacó que “en el caso de los hogares de ingresos medios, se estableció un nivel de 250 kWh por mes, en la Nación. En San Juan, por ser zona fría, ese valor de consumo base se extendió al doble, a 500 kWh por mes y todo lo que los exceda, irá sin subsidio”.

Por otra parte, “para los hogares de menores ingresos, en la Nación son 350 kW, hora por mes. Para San Juan, se llevó a 700 kW hora por mes. Ese fue uno de los pedidos que hicimos a la Nación en audiencia pública porque no es lo mismo el consumo que tiene un hogar en Buenos Aires o en Córdoba, que el que tiene un hogar acá. La Secretaría de Energía escuchó ese pedido que hicimos desde EPRE en la audiencia pública y finalmente, se ha establecido límites que son el doble de lo que están en otras provincias. Con lo cual, los incrementos en San Juan son menores porque el consumo base subsidiado es el doble, pero no hay que perder de vista que se aplicarán aumentos importantes”.

Ferrero resaltó nuevamente en que hogares de menores ingresos mal categorizados tienen que inscribirse en el RASE, el registro de acceso a los subsidios energéticos. “Si el usuario ya está inscripto no hace falta reempadronarse. Pero si no lo hizo y es tarifa social, tiene que reempadronarse. Esto es porque una de las disposiciones que también adoptó la Secretaría de Energía de la Nación es que aquellos que reciben tarifa social y no completan el registro, van a perder el subsidio”, rescató.

Anticipó que habrá nuevas reuniones con la Secretaría de Energía para que se instrumenten soluciones para las familias que verán triplicada su factura, por no tener beneficios. “Si yo se tiene subsidio, se paga un tercio de lo que paga una factura sin subsidio. Quienes requieran ayuda, pueden consultar al EPRE, por las distintas vías de contacto”, dijo.

Los aumentos

“Vale destacar que los usuarios que tendrán los mayores incrementos son los que están encuadrados en N-3. Son aquellos suministros que están dentro de Tarifa social y por tanto, de menores ingresos, ni tampoco son los suministros de usuarios de mayores ingresos, con ingresos de más de $3 millones por mes”, marcó Ferrero.

Resaltó que tendrán un incremento del 50% en la factura de electricidad, en relación al mismo consumo del mismo período del año pasado. Luego, los hogares categorizados en N2- Menores Ingresos, “tendrían un aumento del 35%. En ese caso, la tarifa social provincial hará que ese incremento sea menor”.

A ellos les seguirán los usuarios residenciales de mayores ingresos y las grandes demandas o riego agrícola, con un 15% de aumento.