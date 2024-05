Aseguran que los sanjuaninos cada vez prefieren más comprar en su departamento y abandonan el centro

miércoles, 8 de mayo de 2024 07:26

El comercio sanjuanino cumplió 4 meses de pérdida del poder adquisitivo y se acentuaron los despidos en el sector. Como contraparte, se fijó la mirada en el panorama macro y se destaca que surgen oportunidades laborales fuera de Capital, ya que los compradores prefieren buscar lo que necesitan cerca de su casa.

"El centro se está debilitando en parte porque la gente asiste menos a hacer sus compras por el valor del boleto de colectivo. Si bien se resintió el poder adquisitivo, es menor el número de personas que va exclusivamente a realizar sus compras. Generalmente, llegan a Capital a realizar trámites o al médico y luego, visitan la Peatonal. Ahora están optando por hacer lo que más puedan en su departamento", resaltó Mirna Moral, secretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), a Diario La Provincia SJ.

Marcó que lo que está ocurriendo es un crecimiento en el resto de los departamentos del Gran San Juan y alrededores. “No sólo hablamos que creció el comercio de Rawson; sino que hay un importante desarrollo en Chimbas y en Santa Lucía. A la par, Rivadavia ya venía ampliando su actividad económica al igual que Pocito. Estos departamentos, a su vez, no tienen sus centros comerciales polarizados sino que se ubica en amplios sectores, lo que favorece más que el cliente acceda a lo que busca más cerca de su casa”.

En ello, expresaron que desde el SEC están muy atentos a los “achiques” en el comercio de Capital que ya llegaron al personal. “En la estructura de costos, el empresario va haciendo ajustes y llega a su personal. Nadie mantendrá abierto si no tiene rentabilidad y procede a despedir. Allí intervenimos en nombre del empleado para que se cumpla con lo que corresponde, si habrá despidos”.

Expresó que se mantiene una charla con el empresario y se trata que la persona no pierda su puesto de trabajo. Pero, además, que cumpla con pagarle el sueldo, si tendrá continuidad. "Si no puede hacerlo en un pago, que lo haga en el resto del mes, pero que cumpla. Analizamos cada situación ya que hay casos en los que no se están pagando las cargas sociales y hay empleados que se están quedando sin obra social", dijo.

Nuevamente planteó que el sindicato sigue impulsando el horario de corrido y que hay comercios que optaron por esa modalidad y atienden hasta las 17 a 18 hs. "También es un ahorro de pasajes para el empleado, algo que ya expusimos. Esperamos que más rubros se vayan sumando desde junio hasta agosto", destacó.