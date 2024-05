Oportunidad: para el Día del Padre impulsarán un Mega Outlet con comercios de varios departamentos

martes, 7 de mayo de 2024 10:32

Con outlets convocantes, Rawson logró tender una mano a modo de salvataje a los comerciantes y ahora, organizan una nueva edición para el día del Padre y que convoque a varios departamentos. Contarán con el apoyo del Ministerio de Producción y apostarán a una fecha que moviliza ventas.

"Debido al Outlet hemos salvado casi 200 comercios que estaban a punto de bajar sus persianas; de no poder atender más porque no contaban con dinero para sostener sus negocios. El 95% de los comerciantes de Rawson están a favor de los outlets. Lo confirmó una encuesta que hizo ayer un concejal, tras conocer la crítica de la Cámara de Comercio del Interior. No se manejó con datos reales y critica a quienes hacen por el comercio. Cuando uno hace, molesta", dijo de manera crítica, Gastón Villordo, referente de la Cámara de Comercio de Rawson.

Agregó que "estamos a punto de firmar un convenio con el Ministerio de Producción para hacer un outlet a nivel provincial. Hoy tengo otra reunión, tras el encuentro de ayer con Alejandro Martín. hemos coincidido en esto con la Cámara de Comercio de Mujeres Empresarias de San Juan, la Cámara de Comerciantes Unidos y la Cámara de Comercio de Caucete. Cuatro instituciones vamos a firmar ese convenio. Los invité porque creo en trabajar en unidad".

Puntualizó que, aunque querían hacerlo en mayo, "vamos a lanzarlo para junio. Tenemos el Día del Padre muy cerquita y creo que va a ser una iniciativa bastante buena. Estamos buscando un lugar, que puede ser en Caucete, Santa Lucía, Rawson o Capital. Estamos buscando un lugar amplio y queremos convocar 150 comerciantes".