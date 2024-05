Los dólares libres cotizaron a la baja y el CCL cayó por debajo de los $1.100

martes, 7 de mayo de 2024 18:20

Los dólares libres cayeron en todas sus variantes este martes. El dólar blue retrocedió los cinco pesos que aumentó en la jornada de ayer y volvió al nivel del viernes pasado.

Por el lado de los financieros, caen tanto el MEP como el CCL por segunda rueda consecutiva. El CCL además volvió a cotizar por debajo de los $1.100.

En otra jornada con poco volumen, el dólar blue cerró este martes a $1.010 para la compra y $1.040 para la venta. La divisa marginal es la que menos avanzó desde comienzos de 2024.

Tras el ajuste diario, el tipo de cambio mayorista avanzó 50 centavos y se ubicó en $880,50 con lo cual la brecha con el dólar paralelo es de 18,11%.

El dólar MEP cayó $11,72 o 1,1% y cotizó a $1.052,75. En tanto que el contado con liquidación perdió $12,94 o 1,17% hasta los $1.095,72.

El valor del billete en el Banco Nación es de $899,50 y en el promedio de los bancos es de $922,37.

El Volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 343,8 millones de los cuales el Banco Central se hizo con US$ 219 millones. Acumula en los primeros días del mes US$ 589 millones.

El volumen operado fue más elevado que el promedio de los últimos días pero todavía lejos del promedio histórico para estas fechas donde la cosecha gruesa debería ofrecer muchas más divisas.

Las reservas brutas de la autoridad monetaria, luego de haber caído ayer por el pago al FMI, hoy avanzaron 101 millones de dólares y alcanzaron un saldo de US$27.788 millones.