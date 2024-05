Nuevas líneas de créditos: empresarios sanjuaninos destacaron su valor para potenciar el capital de trabajo

martes, 21 de mayo de 2024 09:41

Este lunes, el Gobierno de San Juan lanzó un importante comunicado con el objetivo de reactivar la economía local de los distintos sectores. En este marco, se firmó un convenio con Banco San Juan y lanzaron líneas de crédito por $35 mil millones para productores, industrias comerciales y emprendedores.

En ello, los sectores nucleados en la Federación Económica de San Juan hicieron su valoración. "El crédito al 26% es un esfuerzo notable del gobierno y de las autoridades para poner en manos del sistema económico sanitario, el dinero para poder resistir la crisis. Ahora bien, estos créditos también se pueden usar para mejorar los sistemas de riesgo, para energía renovable como la fotovoltaica. Hay industriales, profesionales y comerciantes, productores que lo podrán obtener, por ejemplo, para bajar el costo energético de mantener su establecimiento. Eso implica una reducción de costo y en consecuencia, una mejora en el precio del producto", dijo el presidente de la entidad, Dino Minozzi en radio Estación Claridad.

Marcó que "hay infinidad de cosas en las que se puede usar el crédito como, por ejemplo, el capital de trabajo para poder tener cambios de estaciones en el comercio, que sea el capital de trabajo aguantando la crisis. Otro aspecto muy bueno en el crédito es la tasa variable ya que si la tendencia de la inflación es a la baja, es muy probable que este crédito, dentro de unos meses sea de menor porcentaje todavía que la actual".

Sobre las posibilidades de acceso al crédito de las Pymes y MicroPymes, Minozzi señaló que "el gobierno lanzó una línea de $4.000 millones de créditos que no va a ser entregada a través del sistema bancario, sino por Calidad San Juan, Agencia San Juan de Inversiones. Esto es que no van a tener todos los requisitos que pide el sistema bancario porque a veces, el empresario está en condiciones reales de devolver un crédito, pero no en condiciones formales de solicitarlo, incluido la sociedad de garantías recíprocas, del Estado o privadas".

Minozzi resaltó que con estas líneas de crédito, "la idea es, dentro de la crisis, tratar de inyectar fondos para que las empresas también puedan mantener o puedan crecer o puedan desarrollar su actividad".

Resaltó que "es un crédito muy amplio y a nosotros nos ha parecido una muy buena acción del gobierno. Trataremos de difundirla para que se utilice lo mejor posible y que pueda servirle al empresario sanjuarino o para crecer o para mantener la empresa hasta que esto mejore. La idea es que esto se transforme en un círculo virtuoso y que el dinero reingrese de la banca o del Estado o del banco para que sea reutilizado por el sistema. En los créditos que han sido otorgados por los organismos estatales no bancarios, el recupero del crédito es del 100%, no hay morosidad".