Zona Fría: preocupación en San Juan por la continuidad del beneficio que aliviana las facturas del gas

miércoles, 15 de mayo de 2024 10:50

San Juan es una de las provincias incluidas en la Ley de Zona Fría, que contempla un descuento en las facturas de gas natural por el consumo, debido a que se registran bajas temperaturas. Si bien trascendió que Economía pagaría una deuda de al menos $4.300 millones con empresas distribuidoras y subdistribuidoras de gas natural, en la provincia hay luz amarilla al respecto.

Los recursos son parte del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas que estaba manejado anteriormente por la Secretaría de Energía y pasó este año a la cartera de Luis Caputo. Las empresas prestatarias del servicio, entre ellas Ecogas, acusaron una deuda de $10.000 millones.

El diputado nacional por San Juan, Walberto Allende marcó en radio Sarmiento que "lo que está pasando es similar a lo que sucedió con CAMMESA. El Gobierno no está pagando el subsidio que corresponde por zona fría. Hoy voy a tener el informe completo y de la cantidad de usuarios afectados y desde cuando el Gobierno no está cumpliendo con este contrato. No puede, de ninguna manera, utilizar esos fondos porque recordemos que el fideicomiso de la zona fría no es aporte del Tesoro Nacional. Se arma con un porcentaje de todos aquellos usuarios integrados a la red de gas en la Argentina; solo debe administrar. El Gobierno está incumpliendo con las distribuidoras".

Detalló que el año pasado, el fideicomiso había tenido un superávit de 13.000 millones de pesos. "Ante esto, las empresas pueden estar habilitadas a cobrar la tarifa plana y que después el Gobierno se lo reintegre. Es el propio Gobierno que está incumpliendo con las empresas prestadoras de servicios", dijo.

En caso de suspenderse ese beneficio, en San Juan afectaría a 400.000 usuarios y en Argentina, un poco más de 3.200.000, detalló. "A esto se suma lo anunciado en aumento de tarifas de gas y que inició la época de mayor consumo. Enseguida tengo reunión con la Comisión de Minería de Diputados, nos juntamos con representantes de las provincias de la Patagonia y seguramente elevaremos un pedido de informe al Ministerio de Economía y al Secretario de Energía de la Nación", afirmó.