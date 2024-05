Construcción: con mirada al RIGI, hay expectativa en San Juan por reactivación de obra privada

lunes, 13 de mayo de 2024 21:56

Con la obra pública que avanza de acuerdo a un cronograma en el que se busca finalizar lo que tiene mayor porcentaje de avance, el sector de la construcción también mira los proyectos privados. En ello, aparece la posible influencia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Desde la Cámara Argentina de la Construcción, Ramón Martínez destacó a Diario La Provincia SJ que "estamos expectantes con respecto a la obra privada que no se reactivó a la medida que esperábamos. Esto es porque el mercado del dólar ya no tuvo grandes sobresaltos y en el mercado inmobiliario, las propuestas han ido a la baja. No obstante, no se generó un entusiasmo aún por invertir en ladrillo y los proyectos están bastante parados. Más allá de los valores del metro cuadrado, el sanjuanino ahorra en dólares para invertir en construcción".

No obstante, señaló que es probable que esto pueda ir cambiando si el inversor recupera confianza. "Al no tener un panorama claro en el país, no se invierte pero puede ir cambiando. Y la apuesta puede llegar por otra camino, ligado a otra actividad económica", agregó.

En ello, detalló que consideran que el RIGI puede favorecer a la minería, lo que va a demandar infraestructura. "En ello, entra la obra de departamentos y caminos que generará trabajo en la construcción y que este eje empiece a moverse, como lo hizo la obra pública", agregó.

Martínez resaltó que en obra pública "se sigue trabajando y marchando de acuerdo a las posibilidades de la provincia, que ya empezó a pagar los certificados de esta etapa.

Qué dice la minería sobre el RIGI

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) generó expectativas en el sector minero y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) detalló por qué sería una herramienta valiosa.

Y detallaron las cuestiones fundamentales, como "la ley es fundamental para que se concreten las inversiones; la cadena de valor es parte indiscutible de la industria minera y la puesta en marcha de nuevos proyectos permitirá el desarrollo de nuevos proveedores.

Puntualizaron que "adicionalmente, la puesta en marcha de grandes proyectos requiere de la participación de la industria de la construcción, que en la actualidad se haya ralentizada. Se trata por tanto de poner en marcha un motor que impulsa a los sectores que lo rodean".

Y cerraron con "como argentinos, consideramos que el RIGI generará beneficios para nuestro país, en un momento tan crítico como el actual y permitirá un crecimiento ordenado y constante en las próximas décadas. Sabemos la importancia de la industria local y la única forma de defenderla es poniendo en marcha los grandes motores de la Argentina, entre los cuales la minería tiene un rol estratégico.