Distribuidores de garrafas en San Juan, expectantes por nuevos aumentos

viernes, 5 de abril de 2024 07:30

Distribuidores de gas envasado en San Juan aguardan por una pronta nueva actualización de los precios de garrafas, de cara a los días de mayor frío y de mayor consumo.

En medio de una demanda que se encuentra planchada y no aumenta en la provincia, los comerciantes del rubro esperan por la suba de los precios después de la que se produjo en enero de 2024 y que no volvió a actualizarse. Actualmente, el kilo promedia por $1000 y en algunos casos se encuentra en el tango de los $900, debido a la competencia, baja demanda, y el aumento de gas natural.

"Con las ventas estamos en un 20% más bajo que los años anteriores y el costo que hay es el que rige a partir del 1 de enero, no volvió a incrementarse, se mantiene así. Estamos, como toda pequeña empresa, preocupados. El incremento va a ser posiblemente de la semana que viene. Puede haber una posibilidad de incremento porque van a haber reuniones, llevamos tres meses sin subas, hasta el combustible ha subido. Es un producto manejado por el gobierno, para mucha gente que es de primera necesidad", comenzó diciendo Aldo de Extragas, a Diario La Provincia SJ.

Hasta el momento, desconocen el porcentaje preciso de incremento en los precios, pero el referente señaló que para que se equipare a las subas en otros servicios, debería aumentar en cifras considerables, algo que no esperan que suceda.

"Los clientes compran preferentemente las garrafas de 10 kilos y las de 15 kilos", señaló, algo que en época de mayor frío cambia ya que el consumo se incrementa. "En invierno sube un poco más, se usa más el horno, el agua caliente y demás. Tiene su costo, en verano el agua sale tibia de la canilla, aparte la gente se tiene que calefaccionar", agregó.

"Nosotros no tenemos el producto que compramos subsidiado. A quien le subsidian es a los que están en ANSES, que lo cobran a través del recibo de sueldo para que, cuando van a comprar, les sea mucho más económico", explicó sobre los precios.

Por otra parte, desde Gas Rizzetti, Franco, empleado de la casa, mencionó sobre la misma situación: "Ya no tenemos tanta demanda, pero dentro de todo, ahora se está empezando a vender un poco más, por lo que ya se acerca el invierno y ya se tiene la temporada alta en lo que es el gas. Pero lo que fue en el transcurso de enero, no se vende casi nada porque no es temporada".

Y añadió sobre el panorama: "Las garrafas más chicas son las que salen con más frecuencia. El cambio depende mucho de lo que vayan a usar. Por ejemplo, si compran una garrafa para las estufas, les sabe estar durando una semana y media, dos semanas. Si es para cocina solamente, un mes o un mes y medio".

En tanto que Jorge Gómez, de Gas Center , mencionó sobre el panorama que se vive, que si el incremento de precios no se da en abril, desde el sector creen que no podría pasar del mes de mayo. "Estamos vendiendo con mucha tarjeta, mucha financiación para comparar, porque si no, no se vende. La venta es normal para la época, no ha bajado ni ha subido tampoco, la gente consume lo que necesita".

En este marco, señaló como subdistribuidores, paralelamente a las ventas particulares, tampoco se ha registrado en aumento en esas ventas. "La gente trata de ir a las plantas, que le dicen a ellos, para comprar ahí porque están más baratas", subrayó sobre lo que se registra.

"Los clientes normales siempre son los que están comprando. No hay una demanda más grande de gente que venga, estamos atendiendo a los clientes tranquilamente, no hay nuevos (...) Quizás se baje un poco la venta también porque al entrar en mayo creo que habrá un aumento", cerró Gómez.

Esta semana, la Resolución 116, publicada en el Boletín Oficial de la Nación, marca un hito en el panorama energético de la región. El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) ha dado luz verde a los cuadros tarifarios de transición y las tasas y cargos por servicios que la Distribuidora de Gas Cuyana (ECOGAS) implementará para sus usuarios en San Juan, Mendoza y San Luis.

Este incremento, de amplio alcance, afectará a usuarios residenciales, comerciales e industriales por igual, si bien la magnitud del ajuste variará. La medida entrará en vigor con el pago correspondiente al mes de mayo.