El dólar blue sigue cayendo y no encuentra piso: a cuánto cerró este jueves

jueves, 7 de marzo de 2024 18:33

El dólar blue perforó el piso de los $1000 por primera vez en el año hoy, al consolidar la baja en su cotización que registra en las últimas semanas. Es una tendencia que hace tiempo muestran los tipos de cambio libres, luego de la disparada que mostraron a finales de enero, y comprimen la brecha con el oficial a menos del 20%.

En cuevas y arbolitos de la Ciudad de Buenos Aires, hoy el dólar blue registra una baja de $20 con respecto al cierre de ayer (2% menos) y se vende a $990.

Hay que remontarse al 26 de diciembre del año pasado para encontrar, en la serie histórica del blue, una cotización nominal similar (ese día, cerró a $995). De todas maneras, su valor actual es menor en términos reales, al haber acumulado el país una inflación promedio de más del 51% solo en el primer bimestre de 2024.

Con este movimiento, el dólar paralelo registra una baja del 20% en poco más de un mes, si se contempla el récord nominal histórico que la cotización informal de la divisa alcanzó el 24 de enero de este año, cuando llegó a los $1255.

Por qué el dólar blue está en baja

Entre los factores que explican la baja de los dólares paralelos, el analista financiero Christian Buteler advierte por la “sobre dolarización” que se dio en los meses previos a las elecciones, el shock inflacionario desde diciembre “que no fue acompañado por los ingresos que hizo que no haya excedentes y llevó a muchos a quemar ahorros para hacer frente a gastos corrientes” y al esquema macro propuesto por el Gobierno.

“Un punto es el modelo de comercio exterior, que incentiva a liquidar lo antes posible y deriva el 20% de la oferta al contado con liqui y genera constantemente una oferta en ese mercado, influye sobre los paralelos. Y el otro es que hay menos emisión monetaria. Los pasivos remunerados están a una tasa real negativa, ya el BCRA no asiste al Tesoro ni compra bonos para mantener su paridad, aunque el tema de los puts arma un gris en ese modelo, y el Bopreal retiró muchos pesos del mercado”, dice Buteler.

De todas maneras, el analista enciende luces amarillas por el mediano plazo. “No me parece sostenible que en los últimos tres meses tengas inflación de 70% y un dólar que subió 5%. Entiendo que si las cosas resultan más o menos bien, la inflación en 2024 va a tener que subir más que el dólar, pero la brecha que se genera no es sostenible y en algún momento se va a recortar”, advierte Buteler, sobre la acelerada apreciación cambiaria que se dio tras la devaluación de diciembre.

La presión bajista en los dólares paralelos, se da en un contexto donde los tipos de cambio paralelos mantienen una creciente oferta y retrocesos diarios en los precios, que se replica en los financieros. El dólar MEP o Bolsa, que se obtiene mediante la compra y venta de bonos u otros activos, cae 3,4% hoy y se vende a $981.

El dólar contado con liquidación, que surge de una operación similar, pero permite el giro de divisas a cuentas del exterior, retrocede un 1,8% y cae a $1023.

“Lo que sucede con los precios libres del dólar se podría decir que es natural en la medida del cambio de expectativas que hubo y de lo neutralizada que sigue parte de la demanda entre la maraña de regulaciones que puso el Gobierno anterior y que, en varios casos, aún no se han removido”, dice el analista Nicolás Chiesa, exdirector de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Mientras tanto, el dólar mayorista oficial opera en $845,50, mientras el Banco Central mantiene su política de crawling peg (microdevaluaciones diarias) a un ritmo del 2% mensual. Es un tema que en estos días había generado un llamado de atención entre economistas y analistas de mercado, por una posible aceleración del esquema por parte del BCRA, que fue posteriormente aclarado.

“Ayer operadores encendieron algunas alarmas dado que parecía que el BCRA había subido $1 el precio en el mercado, lo que representó una tasa de suba mensual (TEM) de más de 3,5%. Sin embargo, no se está teniendo en cuenta una cuestión. Desde el 1° de marzo, el MAE cambió los parámetros de tick mínimo de precio, haciendo que no se pueda operar más en tramos de a 10 centavos, pasando ahora a tramos de a 50. Incluso ya el lunes y el viernes vimos subas que dejan una TEM menor al 2% pero no había encendido alarmas”, describieron desde Outlier.

“Por lo tanto, el BCRA no puede realizar la suba diaria de 60 centavos que cumpliría el crawl del 2% mensual, sino que tiene que ir a un ritmo de un salto de $1 cada cinco días de a 50 centavos”, completaron desde la firma.

Con esta cotización, la brecha entre el mayorista y el blue se comprime al 17,5%.

El minorista, a su vez, se vende a $864,50, según muestran las pantallas del Banco Nación. De ese valor se desprende el valor del dólar tarjeta, que surge de incorporarle un 30% de recargo en concepto del impuesto PAIS y un 30% adicional de percepción a cuenta del impuesto a las Ganancias. Según la cotización actual (minorista + 60%), esa cotización que rige para compras con tarjeta fuera del país o para el pago de servicios o compras de bienes desde la Argentina en el exterior se ubica en $1383.