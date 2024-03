Horario de corrido en el comercio de San Juan: sin posiciones rígidas, qué opinan empleados y empresarios

miércoles, 6 de marzo de 2024 11:17

El aumento del 135% en el boleto de colectivos generó reacciones en el sector del comercio y aparecen propuestas sobre cómo alivianar la carga económica para los empleados. Una de las iniciativas tiene que ver con la posibilidad de implementar el horario de corrido, con lo que en vez de cuatro pasajes se demandarían dos.

La secretaria general del Sindicato Empleados de Comercio, Mirna Moral destacó en radio AM1020 que "siempre llega el momento de replantearse las situaciones a medida que van saliendo cosas nuevas y bueno, a lo mejor ha llegado el momento de replantearse el horario de corrido. Creemos que abril es un buen mes para implementar el horario de corrido en San Juan porque marzo es aún caluroso. Si nos dio resultado en la pandemia, ¿por qué no nos va a dar resultado ahora? Sigo apostando que es una buena elección durante algunos meses del año, de abril a octubre, que rija el horario de corrido en el comercio de San Juan. Otras provincias trabajan así pero tiene que ser consensuado".

Acerca de una tarifa especial "mercantil" para pasajes, destacó que "creemos que tampoco el gobierno provincial va a estar en condiciones de subsidiar a los empleados de comercio, porque de esa manera tendría que subsidiar a un montón de otros trabajadores de otros rubros. Hay un montón de trabajadores que también viajan cuatro veces. ¿Qué es lo que pasa con el empleado de comercio? Somos un número mayor".

Mientras que Laura Zini, presidenta de la Cámara de Comercio de Capital, destacó que "no puede ser algo uniforme ya que hay rubros que no tuvieron éxito en la implementación de esta modalidad. No se puede probar, a riesgo de perder económicamente. En ello, necesitamos que todos los actores involucrados podamos reunirnos para analizar las posibilidades ya que entendemos el impacto del costo del boleto en el bolsillo de empleados y también, en los nuestros".

Además expresó que hay rubros "que ya están trabajando en horario de corrido porque la mayor demanda de clientes que tienen está al mediodía y en la siesta y por eso, les conviene. Hablamos de comercios como ferreterías o del rubro de la construcción".