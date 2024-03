Paro de colectivos: comercio sanjuanino casi sin ventas y preocupa el impacto de la situación del transporte

martes, 5 de marzo de 2024 14:51

El paro de colectivos pegó fuerte en el comercio sanjuanino que tuvo una mañana de bajas ventas y estiman que la tarde será de menor movimiento. La situación preocupa al sector que teme que la medida de UTA, en conflicto salarial con empresarios, se repita y a ello, se suma el aumento del boleto de colectivos. La suba del pasaje impactaría en la cantidad de clientes en Peatonales y centros comerciales así como un gasto importante para los bolsillos de los empleados.

"Es una jornada atípica que nos ha tomado de sorpresa y nos pegó en la parte comercial. Venimos de muy malo y en marzo, la situación es sensible. Nuestros empleados se han valido de movilidades propias, desde autos a bicicletas, así como compartir viajes, remises y taxis para llegar al trabajo. Algunos, tuvieron pequeñas tardanzas que repercutieron en la apertura de los comercios", detalló a Diario La Provincia SJ, Marcelo Quiroga, presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan.

A medida que la mañana transcurrió, la gente no llegó en la cantidad habitual. "Fue un día feriado en ventas. Se vendió muy poco o nada y en la parte gastronómica tampoco hubo mayor movimiento. La gente que llegó al centro fue a hacer trámites o a los bancos, que sí tuvieron convocatoria. Pero esas personas a la tarde ya no van a volver", se lamentó.

Con ese panorama, Quiroga destacó que en la tarde "los empleados volverán para cumplir horario, hacer limpieza y ordenar. El movimiento fuerte es al mediodía y sin transporte, los clientes no vendrán. Esto nos preocupa mucho porque, además, se viene un aumento del boleto de colectivos".

Ante la medida de UTA y la situación del transporte, el referente comercial fue crítico: "el comercio sanjuanino tiene 10.000 empleados que dependen de su sueldo. Estamos aguantando y haciendo ajustes y somos un motor económico principal de la provincia. Los empresarios, que durante años estuvieron subsidiados, tienen que tener empatía con el resto de los sectores. Esto que está pasando perjudica a la economía así como a la salud y a la educación. ¿Cuántas personas no pudieron ir al hospital y cuántos más a las escuelas? Dependen del transporte público y ese servicio no puede no estar".