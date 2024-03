Crisis en el comercio sanjuanino: caída de ventas del 25,5% y 100 despidos

jueves, 14 de marzo de 2024 13:41

El comercio sanjuanino atraviesa un complicado panorama debido a la caída de ventas y otros factores que ya incidieron en despidos de trabajadores y cierres.

La encuesta que realiza mensualmente de la Cámara Provincial de Comerciantes Unidos San Juan, Federación Económica y Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), reveló que "las ventas minoristas pymes se retrajeron 25,5% en febrero, a precios constantes, y acumulan un declive del 27% en el primer bimestre del año, frente al mismo periodo del 2023", señaló el informe.

"Es imperativo que se tomen medidas urgentes y específicas para abordar los desafíos actuales y crear un entorno propicio para la recuperación económica. Por primera vez después de la pandemia hay estadísticas de más cierres que aperturas de negocios en varios departamentos. Nuestro pedido es amplio y es abierto y si bien estamos trabajando propuestas para presentarle a las autoridades, acá tenemos que ver todos los ámbitos, desde la provincia hasta los municipios", destacó el informe de la Cámara presidida por Marcelo Quiroga.

En ello se refirió a impuestos, tasas municipales y también, en lo que significará el aumento de electricidad y gas. A ello se suma el aumento de salarios de los empleados.

"Desde octubre hasta la fecha, tenemos un 100% de aumento más los alquileres que nos están matando y encima bajaron las ventas. Entonces son tres golpes fuertes a la caja diaria y hay que tener en cuenta que la caja sigue haciendo tickets promedio como el año pasado, ahí está el problema. Lo primero que va a pasar es la reducción de personal y como última instancia el cierre del comercio, pero el que viene tambaleando, seguro va directo a eso. En 2024, en el Gran San Juan hubo 100 despidos en diferentes empresas mercantiles", remarcó el critico informe.

Y se puntualizó en que "seguramente, habrá casos en que se van a bajar persianas o se va a reducir jornadas laborales de los empleados para tratar de amortiguar un poco el impacto. Tenemos baja en las ventas al tiempo que suben los servicios, suben los alquileres suben, y también suben los salarios, y eso no quiere decir que no lo merezca el empleado, pero el problema es que no hay ingresos como para soportar todos los gastos. Se hace muy complicado. En la opinión del pequeño empresario, son tiempos de ajustar el ingenio y buscar la mejor estrategia comercial para sostener cada empresa y unirnos como Cámaras y como organizaciones gremiales para para ver cuál es la mejor solución a esto".