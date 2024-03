Inflación: la búsqueda de precios de los sanjuaninos, frenada por costos de transporte

martes, 12 de marzo de 2024 09:43

Se conocieron los valores de la canasta básica en San Juan, según las mediciones de la Asociación de Amas de Casa del País. Subió 16,2% durante febrero y se destacaron dos parámetros. Fue difícil hacer el relevamiento por la calidad de los productos que se están encontrando. Por otro lado, se destacó que los sanjuaninos ya no hacen tantos recorridos sólo para buscar precios, ya que eso también genera gastos.

Laura Vera, titular de la asociación destacó a Diario La Provincia SJ que "es cada vez más difícil la elección de qué comprar y dónde porque no se sabe si el producto está barato o caro. Esto se da paralelo a la calidad de lo que se encuentra, que puede llegar a arruinar la comida. La gente no puede trasladarse de un lugar a otro sólo para ver precios y no comprar"..

Resaltó que "un problema grave es que la gente no tiene poder de compra. En enero no se pudo sacar el incremento en porcentaje por los aumentos ya que todo cambiaba de acuerdo al lugar. Para este mes sí se pudo sacar pero es difícil porque no existen los precios de referencia. Las familias siguen perdiendo poder adquisitivo y siguen ingresando bajo la línea de la pobreza e indigencia. Se necesitan 4 salarios mínimos para cubrir la canasta alimentaria total".

Vera marcó que se vienen meses complejos que van a impactar más en los bolsillos de las familias. "El boleto escolar a $150 no lo pueden pagar todos. Por eso pedimos que se mantengan las 20.000 becas de transporte para ayudar a seguir en la escuela. En la misma sintonía, la gente no puede estar recorriendo varios lugares para sólo ver precios y después, volver a comprar. Son pasajes en colectivo que se tienen que aprovechar".

También destacó que "ya empezaron a llegar las boletas de electricidad con aumento y en abril, la quita de subsidios nos pondrá en jaque sobre el pago de servicio".

En cifras

Para comprar la mercadería para los cuatro alimentos básicos del día se necesitó 358.773 pesos, a diferencia de enero que había sido de 310.300 pesos. Esto es sólo alimentos de primeras y segundas marcas.

Fideos y arroz fueron los alimentos que subieron más de 100%. La variedad de precios se encontró incluso en la misma marca pero en diferentes lugares.

La Canasta Básica Total, la que se considera para no ser considerado pobre, fue de 789.300 pesos. Ésta incluye alimentos, educación y salud públicos, servicios básicos y transporte. Pero si se le suma alquiler y otros servicios como telefonía e internet, está en 947.160 pesos.