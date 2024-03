El 90% de comerciantes sanjuaninos registró ventas por debajo de las expectativas

viernes, 1 de marzo de 2024 08:59

En un relevamiento exclusivo realizado por corredores comerciales de la provincia de San Juan y en shoppings, CCUSJ destaca una tendencia preocupante: el 90% de los comercios experimentaron ventas por debajo de sus expectativas, mientras que solo el 10% logró superarlas.

Los números muestran una disminución significativa en las ventas en comparación con el mismo período del año anterior. En febrero de 2024, se registró una caída del 20% en las ventas en unidades.

En comparación con el mes anterior, las cifras también muestran una tendencia a la baja, con una disminución del 8% en las ventas en unidades.

Se observa una desaceleración en la caída de las ventas y se estima un 2024 con menor consumo. "En el año 2023 el consumo se resintió, todos los meses del año 2023 computamos una menor venta respecto del mes anterior al que se estaba analizando. El comercio viene sufriendo mucho la situación económica y este 2024 auguramos que no va a ser bueno, va a haber una disminución en el consumo", indicaron en el comunicado.

"Sin precio de referencia: quien vende no sabe a cuánto reponer. No tenemos precios de referencia, con la semejante inflación que hay y con la desvalorización bestial que sufre la moneda, nos hemos quedado sin precio de referencia. Eso trae un desorden extraordinario, quien vende no sabe a qué precio va a reponer", cerraron sobre la situación.