Vendimia 2024: San Juan lanzó créditos para cosecha y acarreo

viernes, 9 de febrero de 2024 13:40

Este viernes, el Gobierno de San Juan junto con Banco San Juan lanzaron un nuevo sistema de créditos al que podrán acceder productores del sector vitivinícola, para cosecha y acarreo, en el contexto de vendimia 2024.

"Estamos arrancando la cosecha, estamos en febrero y los créditos están disponibles. Cualquier productor puede ir hoy a Calidad San Juan, si es un productor chiquito de hasta 30 hectáreas y es productor puro o viñatero, o a Fiduciaria San Juan y ya empezar a hacer los papeles para obtener el crédito. En ese segmento de los pequeños estamos llegando con una tasa fija del 60% anual y en caso de que el productor tenga riego presurizado, es decir, que tenga eficiencia en el uso del agua, insumo tan caro a la provincia de San Juan, somos un desierto, esa tasa se reduce a la mitad, al 30%", sostuvo el secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico, Alfredo Aciar, a Diario La Provincia SJ.

Para el resto, productores con más de 30 hectáreas, bodegueros, trasladistas, fraccionadores, los mosteros o fábricas de mostos, todos ellos van por el convenio que se firmó con el Banco San Juan. "El Banco San Juan no opera créditos fomentados por la provincia desde el 2020, o sea, hace 4 años, desde antes de la pandemia. Está volviendo al mercado de la mano nuestra con créditos promocionados desde el gobierno. Allí los créditos prácticamente no tienen límites, o sea, tienen un volumen de 30 millones para productores y en caso de bodegueros hasta 100 millones de pesos. Y si requieren aumentar por alguna razón que no alcance, solo tienen que pedir autorización y si está todo bien se la vamos a otorgar", resaltó el referente.

"Así que ese crédito, que es importantísimo, tiene una tasa del 80% anual fija, con lo cual también es una gran oportunidad para todos los que tomen dinero allí. En total estamos metiendo 4 mil millones de pesos al sistema, que va a ser fluidizar un poquito más toda la energía para que se mueva más la cosecha, se tironee más los precios y que los precios de la uva empiecen a ir a un valor un poquito más elevado, más tonificado", destacó.

Según Aciar, actualmente en San Juan existe un universo aproximado de 4 mil productores y estiman que un importante porcentaje de esa cantidad busque acceder a los créditos.

"El INV publicó la zona norte más San Juan. San Juan tenía un 16% más de su uva, menos de lo que se esperaba en diciembre. Es decir, que no es que va a haber una gran cantidad de uva, un gran volumen. Estamos esperando a Mendoza, si repite o está cerca del valor incremental de San Juan, estimamos que vamos a estar bastante equilibrados. No obstante, hay que esperar ese dato, lo metemos a las cuentas y ya nos sentaremos inmediatamente, si es posible, ese mismo día o al otro día con el gobierno de Mendoza para definir la política de diversificación de este año", cerró.