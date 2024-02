De la mano de proyectos de cobre, San Juan se posicionó a nivel mundial en minería

viernes, 9 de febrero de 2024 11:55

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, participó de la Conferencia de Minería y Materiales críticos en Alemania, donde logró consolidar conocimientos sobre proyectos de cobre y posicionar a la provincia a nivel mundial en la materia.

"Creo que ha sido muy fructífero, poder ir a Alemania en este caso y a la Unión Europea, nos ha dado la posibilidad de incluir dentro de lo que es los minerales críticos al cobre, no estaba incorporado el cobre en Alemania y eso significa que podemos acceder a financiamiento. Estaba el litio solamente, todos sabemos que el litio es táctico, pero el cobre es estratégico, no estaba incluido en la hoja de ruta, se lo ha incorporado y eso ha sido de un impacto muy importante para los sanjuaninos y para otras provincias también que tienen que ver con el cobre, sobre todo lo que es Salta y Catamarca", dijo Orrego tras su arribo desde Alemania.

En el país europeo fue el vocero de los gobernadores que viajaron, destacando la integración entre minería del cobre, electromovilidad y energía renovable, en particular, la energía solar.

"Todo tiene que ver, por supuesto, en estos países desarrollados con darle ese valor agregado que tiene que ver con lo que viene, que es la electromovilidad, la transición energética se va a dar y ha puesto a San Juan en ese lugar, hemos recibido llamadas de todos los lugares del mundo y muchos de ellos van a acercarse a la feria minera que va a ser en mayo", aseguró.

Y puntualizó: "Me parece que hemos puesto a San Juan en la agenda del mundo, sobre todo aquellos países que quieren colaborar no sólo en la exploración donde San Juan ha sido referente, ha sido donde más exploraciones mineras se han dado, sino también el día de mañana, por qué no, la parte de lo que son las construcciones de minas, que eso nos va a dar la posibilidad de generar mejores fuentes de trabajo, eso afecta por supuesto de manera directa a miles de personas y de manera directa se multiplica".