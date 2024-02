CAME expuso el panorama del comercio local a Gobierno

miércoles, 28 de febrero de 2024 19:18

Laura Palma, ministra de Gobierno, mantuvo un encuentro en Sala Huarpes con representantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) para conocerse y charlar al respecto de los temas que competen al comercio local y su vinculación con el Ministerio.

En este sentido, autoridades de la CAME expresaron sus preocupaciones en un marco de crisis que llevó a la abrupta caída de las ventas; y las políticas nacionales que influyen directamente sobre las economías regionales, que lleva aparejado el arrastre la inflación y la crisis global.

En este marco, le pidieron al Ministerio de Gobierno un aporte. Ante esto, la ministra Palma se comprometió a trabajar en el tema y expresó que "decidimos trabajar en la ventanilla única para terminar con los inconvenientes planteados por las habilitaciones tardías. Estamos convencidos que las habilitaciones son para cuidar a los clientes y, al mismo tiempo, para no complicar a los comerciantes".

Acompañó a la ministra la secretaria de Relaciones Institucionales, Claudia Sarmiento, y desde CAME participó Dino Minnozzi, presidente de la Federación Económica y miembro directivo de CAME; María José Montilla, secretaria de la Cámara Inmobiliaria y referente de capacitación de CAME y Daniel Milla, Tesorero de la Federación y referente de Financame.