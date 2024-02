Golpe económico: aumentó el número de farmacias sanjuaninas a la venta

martes, 27 de febrero de 2024 08:05

La crisis económica golpea al sector de farmacias sanjuaninas que, como empresas, comenzaron a tomar decisiones en busca de no caer en situaciones extremas. No obstante, los primeros movimientos se dieron este mes y empresarios quieren actualizar convenios con obras sociales para evitar despidos, achiques y en lo extremo, cierres.

"El tema de empleados ha empezado a moverse a partir de febrero, muy tímidamente. Notamos que hubo farmacias que suspendieron personal, dieron vacaciones o decisiones similares. Se está tratando de mantener las empresas en pie", señaló Carlos Otto, presidente de la Asociación de Propietarios de Farmacias de San Juan, a Diario La Provincia SJ.

Por otra parte, señaló que "hay una cantidad más importante de farmacias que están a la venta, digamos, como un paso previo al cierre. Pero, no se están generando, ni se están concretando los negocios de farmacias a la venta". En esa misma línea, marcó que en este marco complejo "obviamente, farmacias nuevas no hay".

Otto expresó que los empresarios buscarán prestar el servicio con la planta de empleados que tiene y no llegar a los despidos, ya que es otra situación compleja. "Lo que sucede es que el empleado de farmacia es un empleado que sostiene una especialización. No es tan fácil encontrar uno después porque tienen que estar preparados para poder asesorar al cliente e informar, por ejemplo, sobre la forma de administración de un producto. Eso requiere una capacitación durante un tiempo. Entonces, perder un trabajador hace que después no sea tan fácil recuperarlo para poder ponerlo en el mostrador".

En tanto, afirmó que cayeron las ventas y afectó tanto a los medicamentos de la denominada venta libre como para los dispensados con receta y los crónicos o de largo tratamiento. "No deja de preocuparnos en relación a la salud de los sanjuaninos. Pero ante el aumento de los medicamentos, la gente dejó de comprar. Al no existir aperturas de cuentas corrientes, dado el contexto económico actual, la mayoría pregunta si puede pagar con tarjeta de crédito y a cuánto se va la compra", expresó.