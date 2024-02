Día de los Enamorados: comercios y restaurantes, con promociones y expectativas moderadas

lunes, 12 de febrero de 2024 17:14

Las ventas tradicionales por el festejo del Día de los Enamorados, que el 14 de febrero recuerda el ajusticiamiento del sacerdote Valentín por celebrar matrimonios de jóvenes soldados por entonces prohibidos en la Roma del Siglo III, generan una moderada expectativa este año en la Argentina, luego de un primer mes en el que se registró una caída de 28% interanual de las ventas minoristas.



La consultora Focus Market realizó un relevamiento en base a 7.215 casos encuestados, con respecto a qué regalar, sus precios, expectativas de ventas y cómo impacta la actual situación económica en esta celebración.



El trabajo señaló que dentro de la proyección de la demanda para el Día de los Enamorados la prioridad de gasto se da en la compra de desayunos y cenas a domicilio con un 22%, Experiencias (Spa, Día de Campo, Paseo en Barco, etc) 18%, Restaurante y Bares 12%, Restaurante 15%, y Flores y Plantas 10%.



"La festividad del Día de los Enamorados cae en forma posterior al fin de semana largo. Para el sector bienes la expectativa es menor que para el sector servicios, donde siempre esta fecha resulta de un mayor atractivo para restaurantes y bares en Centros Comerciales a Cielo Abierto" indicó Damián Di Pace de la Consultora Focus Market.



De acuerdo con un relevamiento de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecona) 4 de cada 10 comercios esperan caídas de las ventas en forma interanual, en tanto que la proyección de gasto promedio previsto es de $18.250.



De acuerdo al relevamiento de Fecoba, el 46% de las Pymes espera que las ventas sean inferiores (24% muy inferior), el 9% que sean iguales, y sólo el 5% que sean superiores a febrero 2023.



"Dentro de los regalos más seleccionados el sector de servicios es el más beneficiado para esta fecha. Los aumentos interanuales promedian el 270% muy en sintonía con la inflación promedio interanual que tenemos en la variación de precios en nuestra economía. En el caso del rubro regalería en muchos casos los incrementos superan el 300%", agregó Di Pace.



Para el economista y consultor, "la situación de pérdida de poder adquisitivo de los argentinos lleva en muchos casos a considerar su nivel de gastos en relación a sus ingresos ".



La actividad comercial minorista no tuvo un buen comienzo del año con una caída de las ventas en enero de 28,5% interanual y 6,4 % respecto de diciembre 2023 de acuerdo a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).



"Salvo textil e indumentaria que luego de caídas en volúmenes muy grandes en 2023 recuperó en el primer mes del año con 0,9% de las ventas al alza el resto de los rubros minoristas estuvieron en caída", destacó el informe.



Para este 14 de febrero, las promociones y descuentos se dan con ciertas tarjetas y descuentos hasta 30%.



"Sin embargo, se siguen privilegiando la acción de 10 % y 15% descuento por pago en efectivo ante la necesidad de liquidez del comercio o el financiamiento con Cuota Simple el nuevo programa de financiamiento en cuotas sin interés del gobierno" detalló Focus Market