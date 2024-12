Autodespacho de combustibles: en San Juan, el empleo caería 50% en estaciones de servicio

miércoles, 4 de diciembre de 2024 10:35

Este lunes se conoció que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, Federico Sturzenegger, dijo hoy que el Gobierno publicará por decreto, una nueva normativa para permitir el autodespacho de combustible en estaciones de servicio. Con ello, los clientes podrían cargar nafta o gasoil con modalidad autoservicio, como ocurre en otros países, y en San Juan hubo oposición de los trabajadores que, dijeron, ya hubo un intento años atrás que no prosperó.

Víctor Menéndez, secretario general en San Juan del Sindicato Unión Obrera de Estaciones de Servicio (SUOES), señaló en radio Sarmiento que "una vez ya esto se quiso aplicar y no tuvo eco porque fue rechazado, incluso en la provincia de Buenos Aires, donde incluso sacaron una ley. Ya estaba esa jurisprudencia y estuvimos todos atentos con esa ley en cada provincia, en ese momento. Hoy parece que avanza con más seriedad, con más fuerza. Nosotros estamos en contra porque, en un país que en el que reina desocupación y esto traería más".

Destacó que trabajarán en conjunto con las cámaras de estacioneros que, confían, también estarán en contra. "En San Juan somos 1.400 trabajadores y en Cuyo, 6.000. Con esta metodología, tampoco es que no habrá nadie en la estación de servicios, por supuesto, pero sí mucho menos personal. Por ejemplo, estaría una persona cobrando, por supuesto, otras en las tiendas y los servicompras y después, una persona que esté para medir y vender aceite. Quizás que el 50% de estos 1.400 trabajadores estén sobrando con esta metodología", advirtió.

Expresó que "esto recién empieza y hay un largo camino que recorrer para que no se perjudique a los trabajadores. Antes tuvimos charlas con empresarios, y ellos no estaban de acuerdo con esta metodología. No cualquiera puede manipular un pico surtidor y hay que, realmente, capacitar y hacer mucha docencia en este tema. Los compañeros tienen la precaución con el pico: lo ubican, apretan y va ingresando el combustible para que no corte. Debe ser un procedimiento seguro".

El gremialista destacó que no pueden desconocer el avance tecnológico pero confían en que habrá consenso con empresarios para cuidar los empleos. "En su momento, ellos creían que era mucho más rentable y se daba mejor atención con empleados. Ellos venden servicios y consideraban que la atención personalizada era lo mejor que podían ofrecer", dijo.

El dato

Menéndez destacó que en Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, hay una prueba piloto de autoservicio de combustible en una empresa de la misma petrolera YPF.