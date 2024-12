Los Azules: cómo avanza la promoción del proyecto minero entre potenciales inversores europeos

miércoles, 11 de diciembre de 2024 13:20

Los Azules sigue mostrándose en la Raw Materials Week y su referente Michael Meding destacó que interesa el potencial de la mina, aunque el proceso de conseguir financiamiento es largo. En la delegación argentina, son parte por San Juan el gobernador Marcelo Orrego, quien además preside la Mesa del Cobre, el ministro de Minería Juan Pablo Perea y el ministro de Producción Gustavo Fernández.

"Es un grupo potente que está empujando el desarrollo y la inversión para la Argentina en el futuro, desde Bruselas, en Europa. Creo que la industria minera se encuentra en un momento clave. Es un mundo que demanda cada vez más minerales críticos y Argentina tiene muchos de ellos. En este momento, se están desarrollando muchos proyectos, principalmente cobre y litio y esas son las materias primas que necesita Europa como un polo industrial muy importante", detalló Michael Meding, gerente general de Los Azules y vicepresidente de McEwen Mining Copper, en radio Mil20.

Acerca de Los Azules, que recientemente obtuvo la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), señaló que "destacamos que es una mina top 10 a nivel mundial en términos de recursos y es una buena coincidencia tener la DIA, pero no es parte del debate acá, ni de la conversación. Sino es más bien, de hacer marketing para la Argentina y luego para Los Azules. Esta semana reúne tanto instituciones, inversores institucionales y posibles empresas que tienen interés en el financiamiento. Es decir, por ejemplo, acá están los distintos bancos de explotación, los distintos gobiernos que tienen fondos como parte del Global Gateway de la Unión Europea, que equivale a la Ruta de la Seda".

Meding señaló que buscan interesar a "empresas europeas que pueden invertir y hacer negocio en Argentina y que pueden proveer tecnología y maquinaria, que no se fabrica en Argentina. Por otro lado, se ha apalancado por el tema del financiamiento de los bancos europeos de los estados, los de explotación, o incluso existen fondos que directamente invierten en empresas que pueden ser estratégicas para la Unión Europea".

Y se sinceró al respecto de las expectativas: "no vamos a salir acá mañana con un cheque. Estas son cosas que demoran meses o años. Pero hay que empezar, hay que hacer la gestión, hay que estar y mostrar el potencial de Argentina y de las provincias. Los gobernadores ponen la cara y dicen: "vengan a la Argentina, invierten, y nosotros con esto, vamos a tener progreso y desarrollo y entregar al mundo lo que necesita el mundo, que son los recursos naturales".

Ademá, precisó que "Argentina ha perdido mucha confianza durante décadas. Repetidos incumplimientos hacen muy difícil reconstruir la confianza que se gana en gramos y se pierde en kilos. Pero el gobierno nacional y los gobiernos provinciales han dado claras señales hacia una Argentina más confiable, que quiere acercarse al mundo europeo, al norteamericano y que quiere ser un confiable socio en el desarrollo conjunto hacia un mundo más verde".

Meding recordó que "de una empresa minera habitualmente el 80% de todo negocio, se queda en la Argentina y la gran mayoría en la provincia. Se venden los minerales, pero a un precio de mercado y todo el valor agregado que hizo esta mina: toda la declaración impositiva, los sueldos, el derrame económico hacia los proveedores, el desarrollo de proveedores locales, las pymes y los programas de responsabilidad social empresaria, representan más que el 80% de toda la venta que hacen esas empresas. Argentina se ve beneficiada en forma infernal con esas colaboraciones".

Michael, le agradecemos este contacto. ¿Cómo va a seguir esto? Bueno, nosotros estamos acá un día más. Luego vamos a ir a visitar dos minas en España. Uno es de First Quantum, Cobre Las Cruces, y la otra es Atlanticopa, para ver un poco cómo los europeos hacen minería de cobre, que nos da un poco la visión europea de lo que hacemos. Pero yo tengo que decir, yo conozco un poco el mundo minero. Yo tengo que decir que nuestros estándares, muchas gracias, nuestros estándares en Argentina son bastante altos y si comparo con algunas minas, por ejemplo, en Estados Unidos o en Canadá, son mucho más altos que en esos países. Entonces Argentina no se tiene que esconder ni en lo medioambiental, ni en el tema de seguridad de trabajo. Y tampoco en términos de estructura salarial. Entonces es bueno verlo, y muchas veces se encuentran cosas que se pueden hacer mejor, pero también es bueno ver la confirmación de lo que hacemos bien en la Argentina. ¿España tiene minas de cobre? Sí, varios. ¿Ellos están avanzados ya en todos los procesos? No, a ver. Europa tiene minería de hace muchos años. Toda la revolución industrial se hizo con minería. Tanto en Alemania, en Inglaterra, en el este de Europa, en España, en Francia. En España hay varias minas de cobre andando que producen. Los dos que mencioné, luego hay minas de aguas tenidas en Huelva. La verdad es que hay mucha minería, la gente no lo sabe, porque están muy integrados en la sociedad. En Alemania menos. Mucha minería ya no existe, pero existe mucha minería en el sentido de empresas de proveedores, ingeniería. Por ejemplo, Aurubis, la empresa que... Ah, con el que estuvo ayer el gobernador de Oregón. Sí, yo también estuve ahí, y los otros también. Aurubis es un smelter que fabrica entre otros cobre y plomo a través de los minerales entre el concentrado y también chatarra, reciclaje, que tiene más de 100 años en operación en el medio de Hamburgo. Hamburgo es una de las ciudades más ricas del mundo y en el medio, en el medio, tiene una planta industrial enorme. Y eso significa que pueden coexistir la industria, la industria

pesada y el bienestar de las personas. Bueno, nosotros tenemos un ejemplo más que cercano que es Chile, con sus siglos de minería del cobre y la producción de los vinos de más alta gama del mundo. Digo, agricultura y minería conviviendo sin problemas. Sí, se puede. Y Hamburgo, si vos vas a pasar por Hamburgo te vas a dar cuenta qué tradición tiene esa ciudad, qué limpieza y qué riqueza tiene esa ciudad y tiene industria. Es impresionante. Lo último, Michael, y muchas gracias por este contacto. Has tenido un diálogo con el gobernador Alfredo Cornejo hace algunos días.