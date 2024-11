Eliminación del Impuesto País: industriales sanjuaninos pedirán por competitividad

martes, 26 de noviembre de 2024 11:18

Desde la Unión Industrial Argentina hay inquietud por la quita del Impuesto País y ante la ausencia del presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo en la 30° Convención Anual de la Unión Industrial Argentina (UIA). Con la quita del Impuesto País, en San Juan el sector pide competitividad ante importaciones.

"Sin lugar a dudas, la no presencia del presidente y del ministro de Economaía en una conferencia que es tan importante para nosotros, los industriales, es una pena. Estamos en una relación en la que no hay interés en que prospere. Es un momento complicado. A la política nacional, no le estaría interesando mucho la industria", comentó Ricardo Palacios, presidente de la Unión Industrial Argentina, delegación San Juan, en radio Estación Claridad.

Por la eliminación del Impuesto País, dijo que "el problema está en la competitividad porque tenemos que ver dos cuestiones: la productividad de empresas, bajando costos operativos y movimiento interno de maquinarias. En tanto, la competitividad la genera el Estado. El bajar costos de materias primas lo vemos como algo alentador pero a la vez, a la hora de generar valor agregado en el país, se encarece el producto final con otros, de otro país. Eso se vuelve imposible. En una estadística estamos en el puesto 66 de 67 países, en competitividad.

Señaló que en ello incide la logística y la carga impositiva, el transporte y la infraestructura, los costos de electricidad para la industria. "Competimos contra países que cuidan la industria como Brasil, China y Estados Unidos. La política industrial es parte de su economía y en nuestro país eso no pasa. La industria no pasa un buen momento y estamos preocupados por el problema que tenemos. No entendemos por qué no se invierten los dólares en mejorar la industria y no se pierden puestos de trabajo. No se tratan temas de fondo", dijo.

Marcó que una empresa a la que no le sea rentable producir, podrá reconvertirse en importadora bajando su personal al 50% de su planta actual. "Eso ya está sucediendo en otras provincias y es preocupante", dijo.