Eliminación de impuestos municipales de la factura de la luz: Gobierno, atento a los pasos de intendentes

martes, 19 de noviembre de 2024 13:04

La Secretaría de Industria y Comercio imputó a 95 empresas por haber incluido en las facturas tasas o cargos ajenos al contrato entre el proveedor y el consumidor. Las actuaciones corresponden a facturas con vencimiento posterior al 11 de octubre, cuando entró en vigencia la resolución 267/2024, que determinó la prohibición de incluir en las facturas conceptos indebidos, entre ellos el cargo único municipal. En San Juan, las distribuidoras Naturgy y Decsa fueron notificadas y los intendentes sanjuaninos encararían acciones por el impacto de quedarse sin esos fondos para el servicio de iluminación.

Al respecto, desde el Gobierno provincial, están atentos a la progresión de ambas situaciones. El director de Recursos Energéticos, José María Ginestar destacó en radio MIL20 que "con respecto a Decsa y Naturgy estaban en plazo de responder a la notificación. Entiendo que esa notificación ya se cumple, si no es hoy (por este martes) será mañana, ya que ese era el plazo para la respuesta. Las empresas privadas son muy contemplativas y seguramente han respondido en tiempo y forma. No sabemos el contenido de la notificación y entendemos que es probable que indique que su órgano de regulación es el EPRE. Entonces entendemos que va a ir por ahí la respuesta de las empresas. De ahí veremos cómo sigue esta parte legal, si se quisiera".

En tanto, con respecto a los municipios, el funcionario señaló "lo seguimos de cerca. Este es un tema netamente de los municipios que le piden al Estado Provincial poder tener en la boleta de luz el cargo único municipal. Así que venimos pensándolo de cerca y entiendo que esta semana, habrá algunas reuniones con los intendentes nucleados para poder acompañar la gestión que ellos hagan. Sabemos que esa acción puede venir en detrimento del servicio al alumbrado público".

Ginestar detalló que la falta de luz en las calles puede convertirse en un problema de seguridad, y eso se convierte en un problema de salud, y ambos son provinciales.

Señaló que "los cargos únicos municipales se refiere a aquellos municipios, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, que cobraban hasta el sepelio, el internet y algún que otro servicio. Hay empresas eléctricas así en Buenos Aires pero no es el caso de San Juan. No lo ha sido desde hace muchos años, ya que eso ya está corregido en la provincia. Así que por eso es que nosotros sí entendemos y apoyamos, en este caso, a los intendentes porque entendemos que sí es un problema si no se incluye el cargo único municipal en la factura".