Empleadas domésticas: casi el 60% trabaja en la informalidad en San Juan

lunes, 18 de noviembre de 2024 22:02

La informalidad avanzó en el sector de las trabajadoras de casas particulares en San Juan. Debido a la situación económica y para evitar quedar sin trabajo, un importante número de empleadas decide tener vínculos no registrados, con la consecuente pérdida de obra social, seguros y aportes. La situación, a poco de terminar el 2024, se consolida.

"Cuando se contrata a una trabajadora, la obligación de la patronal es registrarla ahora ante ARCA (ex- AFIP). Pero la informalidad aumentó notablemente y con ello, los despidos ante situaciones que pueden ocurrir como accidentes laborales en lo que se refiere a caídas, por ejemplo. No hay ART, ni obra social, con los inconvenientes que eso conlleva. Y el vínculo laboral es frágil: puede quedar sin trabajo y no tuvo aportes jubilatorios en ese tiempo", destacó a Diario La Provincia SJ, la secretaria general del Sindicatos de Empleadas de Casas Particulares, Estela Zalazar.

Resaltó que la responsabilidad de las trabajadoras es grande ya que muchas familias les confían sus hijos, además del cuidado de su casa. "Sin embargo, no es valorado el que muchas mujeres dejan hasta su salud para cumplir con su trabajo. De acuerdo a los números que manejamos, en San Juan había 700 compañeras, de las cuales 400 estaban registradas y 300, no. Ahora, eso se invirtió: tenemos 300 registradas y 400 que trabajan en negro. La patronal plantea que no les puede seguir pagando como empleadas registradas o que no las quiere registrar. En eso, aceptan la informalidad para seguir trabajando", detalló. En porcentajes, significa que el 57% se desempeña en negro.

Resaltó que una parte mayoritaria de las trabajadoras son jefas de hogar por lo que no pueden quedarse sin ingresos o depender de las asignaciones como la Universal por Hijo. "Es un lujo que no pueden darse y nos preocupa la situación", destacó. Eso repercute en que no se tenga un panorama de despidos, porque el trabajo en negro es el que se impone. "Hay empleadas que trabajan 9 a 10 horas diarias, más aún en este contexto económico", puntualizó.

Escalas salariales de noviembre

Tras negociación, los salarios por hora para las empleadas domésticas en las categorías más comunes son:

-Por hora con retiro: $ 3.351,37

-Por hora sin retiro: $ 3.670,70

Mientras que, según la categoría son:

-Personal para tareas específicas: $ 368.785, aplicable a todas las modalidades.

-Supervisores: con retiro, $406.849,48; sin retiro, $451.427.

-Caseros: con retiro, $377.985,48; sin retiro, $419.131.

-Cuidado de personas: con retiro, $368.785; sin retiro, $409.080.

-Tareas generales: con retiro, $331.645; sin retiro, $368.785.

Además de los montos básicos, se deben considerar ciertos adicionales, como el 1% por cada año trabajado con el mismo empleador por antigüedad y un 30% adicional por zona desfavorable.