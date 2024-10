Subsidios a la luz: reforzarán campaña para llegar a usuarios que no se inscribieron al RASE

miércoles, 9 de octubre de 2024 15:13

Más de 11 usuarios de energía eléctrica en San Juan pasarían a la categoría de Mayores Ingresos para el sistema de facturación y en ello, hay una última oportunidad para quienes no se inscribieron en el RASE.

"Nuevamente, insistimos en que quienes tenían tarifa social, no pasan automáticamente a entrar en la categoría de Menores Ingresos y por eso tienen que inscribirse. Mientras que quienes no lo hicieron, el sistema considera que no necesitan el subsidio. Pese a que lo aclaramos muchas veces y venimos haciendo campaña y las distribuidoras enviaron notas a cada usuario, son 11.500 los que están en riesgo de perder el subsidio", destacó a Diario La Provincia SJ, el vicepresidente de EPRE, Dr. Ing. Roberto Ferrero.

Resaltó que prevalece la confusión sobre quién debe hacer el trámite ya que algunos usuarios consideran que debe hacerlo el titular del servicio o el dueño del inmueble, pero esto no es así. "Quien es el usuario, declara esa condición ante el RASE y recibe el subsidio. Pero hubo un pase de usuario de Tarifa Social a N1, es decir, a ser un usuario que percibe $3.300.000 por mes; algo ilógico. Por ello, Nación dispuso un mes más para inscribirse en el RASE", detalló.

En ese período, ya se envió una cuarta nota, junto a la boleta de servicio eléctrico, para instar al registro. Además, se fortaleció el contacto con los municipios, a los que se les entregó la geolocalización de los usuarios no registrados para que, si lo disponen, lleguen a los domicilios. "No debemos perder de vista que algunos de ellos ya no son hogares sino comercios y eso nunca se declaró", dijo.

Ferrero aclaró que seguirán atendiendo a los usuarios que tengan dudas o no sepan inscribirse y también hizo una acotación importante. "Si una persona no se inscribe y el sistema lo toma como de Mayores Ingresos y llega la factura con la categoría N1, puede venir al EPRE y tras justificar que necesita el subsidio y que no gana $3.300.000 por mes, se hará el reclamo. Existe la posibilidad de refacturación porque no se puede excluir a quien necesita el beneficio", marcó.

El trámite

Para inscribirse, se debe ingresar a la Web: argentina.gob.ar/subsidios y completar un formulario que tiene etapas con aporte de datos.

Para pedir el subsidio a la luz y el gas en la Argentina se necesitan los siguientes datos:

El número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en la factura de energía eléctrica y gas natural por red

El último ejemplar de tu DNI

El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años

Los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años

Una dirección de correo electrónico

Además, se debe tener en cuenta que existe un tope de ingresos mensual a nivel familiar por hogar para acceder al subsidio, que en este mes de agosto de 2024 es de $3.056.091, mientras que en las zonas más frías del país este umbral asciende a los $3.728.431.

Un dato importante a tener en cuentas es que aunque la factura no llegue a nombre de la persona que esté solicitando el subsidio no pasa nada, porque puede realizar la solicitud como usuario de los servicios indicando que no es la persona titular.

La manera de chequear que el subsidio se haya aplicado de manera correcta es mirando la factura. En el caso de la luz, en el extremo inferior derecho aparece un recuadro llamado Información al cliente y uno de los apartados se titula: subsidio del estado nacional. Allí se puede ver el monto que se está bonificando al consumidor.