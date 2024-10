Cierre de ENOHSA: en San Juan confían en que no se caerá financiamiento de 3 obras

martes, 8 de octubre de 2024 12:38

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Gobierno tiene previsto cerrar el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa). Esta decisión generó fuertes críticas desde la oposición, que acusó al oficialismo de llevar adelante un plan destinado a "eliminar la obra pública".

Fernando Moya, gerente de OSSE, destacó en radio Sarmiento que "ENOHSA venía finaciando en San Juan varias obras, sobre todo de cloacas. Con el inicio de la nueva gestión del gobierno nacional se hizo un convenio entre Nación- Provincia. Hubo un traspaso de obras hacia San Juan y por tres obras se comprometió a mantener el financiamiento".

Se trata de planta de tratamiento de líquidos cloacales del Cerrillo Barboza, el colector Médano (desde redes colectoras a la planta) y un sector de las redes colectoras de Rawson.

"Iban a continuar con financiamiento del ENOHSA y no enteramos a través de los medios de comunicación del cierre del organismo. Hasta aquí no tenemos novedades y entendemos que esto no afectaría el financiamiento. Es que ellos justifican que, al tomar esta decisión, es que habría duplicidad o superposición con otras áreas del Gobierno nacional". En ello, la referencia directa es la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación: "ellos en San Juan financian el Acueducto Gran Tulum", recordó.

Destacó que habría una transferencia de funciones y marcó que "asumimos que hay un compromiso entre Nación y provincia a través del convenio. El ENOHSA, además, mantiene deuda con la provincia y corresponde a certificados de obras del 2023. San Juan afrontó esos pagos, con la expectativa de recuperar los fondos".

Moya precisó que hubo interrupción de obras, como consecuencia, en 2023 y "hubo actas de neutralización de obras y ahora se iban a reiniciar. Estamos trabajando en actas de desneutralización", dijo. De ellas, la planta de Cerrillo Barboza se está negociando y las otras dos, ya tienen convenios firmados.