Más demanda: San Juan proyectará la inversión necesaria en abastecimiento eléctrico a mediano plazo

San Juan analizará la realidad de la demanda eléctrica y la capacidad de abastecimiento en una audiencia de revisión integral de la tarifas, cuyo último proceso se realizó en el 2000 y proyectó la necesidad de inversión para el mediano y largo plazo. En ello, se partirá de la proyección de crecimiento de población y de las actividades económicas, como la minería.

"Debemos considerar que el abastecimiento eléctrico se compone de generación, transporte y distribución. En ello, San Juan es una de las pocas provincias que invirtió en transmisión y podemos mencionar entre las más importantes a la línea San Juan- Mendoza. En ello, en este verano, pueden existir cortes de electricidad y problemas en la distribución en el AMBA pero no en la provincia ya que la empresa distribuidora tiene una red muy potente y la obligación de prestar servicio de calidad. Si no es pasible de multas. Y por otra parte, en la provincia ya se trabaja en la ampliación para el segundo transformador de la nueva estación San Juan ya que es inminente el crecimiento de la demanda eléctrica", destacó a Diario La Provincia SJ, el Dr. Ing. Roberto Ferrero, vicepresidente del EPRE.

Explicó que, en ese escenario, en 2025 habrá un proceso importante. "En el 2000 hubo un proceso de revisión tarifaria ordinaria y el año próximo se hará nuevamente, con proyección de 5 a 10 años. Se analizan todos los factores y uno de ellos es la tasa de crecimiento poblacional. Si se mantiene el porcentaje de 8 a 10% para San Juan, eso implica duplicar la capacidad de abastecimiento".

De acuerdo al funcionario, "la provincia necesita una inversión en la red y el EPRE impulsó la duplicación de la capacidad de transformación con la estación Nueva San Juan y de la red de distribución. Hay que pensar en el mediano plazo ya que una estación requiere dos años de construcción; no es algo inmediato. La inversión fuerte debe provenir del Estado, mineras, industria, comercio y de la empresas distribuidoras".

Ferrero confió en que el EPRE tiene una visión a futuro, defendiendo a los usuarios para que tengan servicio de calidad. "Si no se advirtieran situaciones como las que se contemplaron en el 2000, hoy sí podríamos estar en las mismas condiciones que el AMBA con usuarios que pasan días sin luz. Eso en la provincia no ocurre pero si no hay una inversión fuerte, sí se podría caer en esa condición en los próximos años", sentenció.