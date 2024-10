RASE: intensificaron campaña con los municipios para llegar a 12.000 usuarios sanjuaninos

miércoles, 30 de octubre de 2024 08:01

Con la llegada de las altas temperaturas, el consumo de electricidad aumenta en San Juan y mientras San Juan aguarda la respuesta de Nación para la calificación de "provincia cálida" y tener mayor consumo subsidiado, se sigue buscando a los usuarios que no se inscribieron en RASE (Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía).

"Estamos hablando de 12.000 usuarios que fueron notificados con notas y recibieron la última factura con subsidios. Pasamos los datos actualizados de los suministros que no se inscribieron a los intendentes para nos ayuden, porque ellos conocen su territorio. A los 19 departamentos de San Juan les hemos dado un listado de todas las personas que perderían el subsidio porque no se han inscripto. Los datos son más que concretos: están identificados casa por casa, con su coordenada georreferenciada. Me consta que en Rivadavia y Chimbas realizaron operativos, casa por casa, para buscar a los usuarios", destacó el Dr. Ing. Roberto Ferrero, vicepresidente de EPRE, a Diario La Provincia SJ.

En esto, resaltó que "el RASE se va a mantener abierto. Con lo que tanto quien no se inscribió o considere que hay datos erróneos, debe corregir la información en la plataforma online. Vale resaltar que Los cruces y verificaciones se orientan a reducir errores de inclusión, para que las familias que pueden afrontar el subsidio lo hagan. Hay 12.000 suministros sin inscribir y es la última factura que recibirán sin subsidios".

Ferrero recordó que los 12.000 suministros "no necesariamente son hogares. Quizás alguna vez lo fueron y ahora, esa edificación se destinó a comercios. En ese caso, no le corresponde el subsidio".

En ello, destacó cuál es la actual política nacional sobre la electricidad. "Cuando se asignan subsidios se pueden cometer dos tipos de errores. Un error es el de inclusión, que es donde se está haciendo el foco, en este momento. Es decir, incluir a personas que no necesitan subsidio y es el que no hay que cometer. Pero también hay un error que es inadmisible: que una persona que necesita el subsidio que no lo tenga. Venimos trabajando para tratar de llegar a toda esa gente", dijo.