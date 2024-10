Hay que pasar noviembre: el comercio, atravesado por dos costumbres de los sanjuaninos

martes, 29 de octubre de 2024 08:04

Llega noviembre y los comerciantes sanjuaninos se preparan para una meseta de ventas, tras un día de la Madre que fue bueno para el sector. Marcaron que el sanjuanino cuidará el peso de cara a los eventos de diciembre y también "aguantarán" el calor y retrasarán la compra de aires acondicionados.

“Las ventas todos los meses, este 2024 con respecto a 2023, fueron cayendo. Un poco más unos meses, otros un poco menos. Si bien el Día de la Madre fue bastante positivo, porque hubo mucha gente dando vueltas y comprando, tuvo una leve caída respecto a 2023. Pero, de todos los meses del 2024, octubre fue el menos malo. No sólo por el Día de la Madre sino porque ha movilizado bastante el cambio de temporada en el comercio y en rubros como gastronómicos y emprendedores", destacó Marcelo Quiroga, presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, a Diario La Provincia SJ.

“Sabemos que noviembre va a ser muy largo y “planchado”. Aunque es un mes de mucho calor, la gente resguarda el dinero para gastos como irse de vacaciones, viajes de egresados o para las fiestas de fin de año. Pero también tenemos las fiestas de fin de año y de egresados que generan demanda en el comercio que va en escalada, de cara a diciembre”. Es un mes “de ahorro” de acuerdo a lo que destacó Quiroga y en diciembre, además, se espera el pago del medio aguinaldo.

Por otro lado, en vistas a que las temperaturas están subiendo, señaló que los sanjuaninos están “resistiendo” con el uso de ventiladores y desde el sector, vaticinan que la demanda de aires acondicionados podría activarse más en enero.

“Hay dos realidades. Hay algunas personas que esperan hasta el último momento para hacerse del aire acondicionado. Este no es un gasto se hace durante el año, sino generalmente cuando está se llega a los picos de 40 a 45º en San Juan. Ahí uno se acuerda del aire acondicionado porque el ventilador ya no hace efecto. Esa es una constante, año tras año, para el rubro. Por otra parte, hay quienes están consultando y demandando los planes a nivel nacional, con Banco Nación y otros, que están ofreciendo 24 cuotas sin interés para estos artefactos de alto costo y también de eficiencia energética. Un aire, por ejemplo, de 3.000 frigorías, está en 1 millón a 1.300.000 pesos, depende de la marca, y se puede pagar en 24 cuotas. Es una buena inversión. No obstante, creemos que la demanda se va a dilatar para fines de diciembre y enero”, remarcó. Además, destacó que los valores de instalación de aires acondicionados rondan los $200.000, un costo importante para las familias.

Por otra parte, destacó que los sanjuaninos achicaron los plazos de cuotas con tarjetas de crédito para cuidar el cupo. “Sobre por qué se han acotado los plazos. Porque la gente, hoy en día, no tiene tanto cupo disponible como para financiar altos costos. Por ello, elige planes cortitos que no les insuman demasiado y que no tengan gran parte de cupo bloqueado. Tienen un destino para ello: las vacaciones. Hay gente que está calculando poder pagar con tarjeta sus viajes o gastos y quiere terminar de pagar en diciembre. Ese es un factor importante y que influye en las ventas o en cómo elegirá el cliente afrontar sus compras”, destacó.