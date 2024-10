Tras 14 meses de caída, la industria en San Juan aplica estrategias para evitar cierres

miércoles, 2 de octubre de 2024 07:55

A nivel nacional, la industria acumuló 14 meses de caída y en la provincia, se aplican estrategias para evitar el factor de quiebre, representado por el cierre de empresas. En ello, hubo despidos de trabajadores y eso generó alarma ya que se considera que es una señal de agudización de la crisis.

"Llevamos 14 meses de caída lo que ha repercutido en las estructuras de las industrias sanjuaninas. De acuerdo a nuestras estadísticas, la caída en la actividad en San Juan es dispar: la mayoría se mantuvo en sus números, otro minoritario creció por las condiciones favorables de exportación y otro sector intermedio tuvo mermas del 33%", detalló a Diario La Provincia SJ, Ricardo Palacios, presidente de la Unión Industrial de San Juan.

Marcó que "lo que se busca es no cerrar y en San Juan, afortunadamente, no hubo empresas que dejaron de trabajar. Sí se pararon líneas, se suspendieron turnos y hubo despidos de trabajadores. De una masa total de 14.000 empleados, 1000 perdieron el trabajo lo que no deja de preocuparnos ya que si se toca el empleo, es porque se agudizó la crisis".

Palacios resaltó que en la provincia hay un 90% de Pymes, muchas de origen familiar que "tienen limitada espalda financiera y están tratando de sostenerse. La baja en la producción afectó a rubros como alimentos y bebidas y el de la construcción, en su mayoría".

El presidente de la UISJ precisó que "necesitamos que se generen para las Pymes condiciones para invertir y seguir generando para crecer, pagar trabajadores, alquileres y vivir. No tenemos margen para especular porque necesitamos generar inversiones. Hay una cadena de responsabilidades entre gobierno nacional, que tiene el 90% del peso, provincial y municipal. Todos con mayor o menor cargo de responsabilidad pero tenemos que ir en el mismo sentido".

A nivel local, se destacó que "en San Juan, tenemos buena relación con el gobierno y fluidez en la relación con el Ministerio de Producción. Hay intercambio de ideas y algunas se materializaron como las relacionadas a los créditos, a la formación y capacitación y esperamos que se concreten otras más".

Mientras que en lo nacional, en la Unión Industrial Argentina se sigue impulsando el proyecto de ley PYME. "Hay que atender a la pequeña y micro empresa y el Gobierno es quien debe generar medidas impositivas y escenarios de competitividad. Eso se logra con una macro ordenada y con condiciones que permitan el desarrollo. Necesitamos políticas públicas pensadas para lo industrial y no generar antagonismos entre sectores", sentenció.