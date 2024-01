Se viene una revisión tarifaria de la energía en San Juan

viernes, 5 de enero de 2024 08:52

El 18 de enero, a las 9 de la mañana, se desarrollará una nueva audiencia de revisión tarifaria de la energía en San Juan. El objetivo será ver cuánto deberán pagar los usuarios en función de la inflación registrada en los últimos meses. La audiencia pública, que se podrá participar con facilidad remota, permitirá establecer los costos de la energía.

Roberto Ferrero, vicepresidente de EPRE, informó en Radio Sarmiento que la misma estará definida por los costos en el desarrollo de redes, mantenimiento y comercialización. Es decir, "todos los costos que tienen las distribuidoras concesionarias" de energía como Energía San Juan y Dexa.

Ferrero consideró que "los costos se incrementaron de forma sustancial" y "los sueldos no siguieron esa tendencia", están "demorados en función de esos incrementos importantes". "Ahí uno de los objetos de la audiencia es definir cómo se puede usar el Fondo de Contención Tarifaria para que los incrementos que pueden surgir no sean montos fuera de proporción para el bolsillo de los usuarios. Establecer mecanismos de contención que permita a los usuarios seguir gozando del servicio y no llegar a que la factura se torne fuera del alcance de las personas usuarias", agregó.

Vale destacar que la Nación subsidia hoy un poco más del 70% del costo de generación y transporte pero se va a ir sacando de a poco ese subsidio. Para algunos grupos de usuarios eso impacta más que para otro, en función de los ingresos que tienen cada familia. Esto se da a raíz de que está en vigencia la segmentación tarifaria. Es decir, los subsidios están segmentados de acuerdo al ingreso de los hogares.

Una vez definida la nueva tarifa, el 23 se empieza a facturar pero recién llegará a los hogares con las boletas entre marzo y abril.