Programa de descuentos: cada supermercado sanjuanino elegirá qué marcas ofrecerá en 20 productos

jueves, 4 de enero de 2024 13:20

La Cámara Sanjuanina de Supermercados y Almacenes definió, tras una reunión en el ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, aplicar un acuerdo de precios con un 20% de descuento en 20 productos durante 60 días. Estará vigente desde este viernes y se conocieron particularidades.

El ministro de Producción, Gustavo Fernández destacó este jueves a la prensa que "cada supermercado va a poder elegir la marca y la presentación para realizar esa oferta, de manera que no estemos atados a una sola marca. Lo que muchas veces pasaba con estos acuerdos, es que se focalizaban en una marca en particular y después, ya no había stock de esa marca. Entonces, de pronto, si se van a hacer descuentos en fideos, cada supermercado elegirá la marca de fideos adecuada para hacer la oferta y si no hay de una marca, podrá elegir otra. Y si no hay una presentación de un kilo, podrá hacer la oferta en medio kilo o en un kilo y medio".

Aclaró que "lo que se busca con esta flexibilidad, es que el programa y la oferta que ofrece el programa no quede limitada en la disponibilidad de productos. Este programa va a estar presente en los supermercados chicos y medianos y en almacenes locales o almacenes de barrio de cercanía".

Qué incluye

De acuerdo a lo acordado, señaló un comunicado oficial, los supermercados aplicarán, de manera voluntaria, el 20% de descuento por 60 días a productos de la canasta familiar como azúcar, leche, huevos, yerba, fideos, harina, aceite, galletas saladas y dulces, pan, legumbres, puré de tomate y dulce de leche.

También estarán comprendidas algunas bebidas e infusiones como té, mate cocido y gaseosas. Además, se incluirán productos de cuidado personal e higiene como jabón de tocador, papel higiénico, lavandina, detergente y rollos de cocina.

Cabe señalar que del encuentro también participaron referentes de grandes cadenas, entre ellos Carrefour, Café América, HiperLibertad, Cabral, Wallmart y Chango Mas quienes no se suman a la propuesta del 20% a 20 productos, debido a que continuarán con su política de ofertas especiales y canasta de productos esenciales.