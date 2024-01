Paro de CGT: comerciantes sanjuaninos resaltaron que la atención en la tarde será normal

miércoles, 24 de enero de 2024 09:42

Este miércoles, se cumplirá el paro nacional de CGT contra el DNU del presidente de Javier Milei y la Ley Ómnibus, que se tratará en el Congreso y varios sectores se plegarán a la medida de fuerza. Uno de ellos es UTA que nuclea a los choferes de colectivos y por ello, a las 19 ya no habrá circulación de líneas de Red Tulum.

A propósito de ello, desde el sector del comercio resaltaron que la atención al público será normal. "Adherimos a la posición de la Federación Económica de San Juan. Hoy trabajaremos normalmente tanto en la mañana como en la tarde. Los empleados cumplirán con su jornada", destacó a Diario La Provincia SJ, Marcelo Quiroga, presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan.

Con ello, los locales abrirán entre las 16:30 y las 21 hs. "El inconveniente estaba en el regreso de los trabajadores a su casa pero es algo que han previsto. Compartirán movilidad de algún compañero o con el dueño del comercio o viaje en remis", destacó.

En tanto, desde el Sindicato de Empleados de Comercio, su secretaria general Mirna Moral destacó en radio Sarmiento que "no se va a poner en riesgo el trabajo de los compañeros. Seremos los integrantes del Sindicato que trabajamos en sede central quienes participaremos de la manifestación, en el microcentro". No obstante, la colonia de verano que se desarrolla en el camping del SEC no tendrá actividades hoy debido a la medida de fuerza.

Posición

Desde la Federación Económica de San Juan y en conformidad con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) consideraron que el paro convocado por la CGT implicará grandes pérdidas.

En este escenario, emitieron un comunicado en el que detallaron que "consideramos que el paro general convocado implicará una pérdida económica importante para el sector productivo y comercial de nuestro país, y en consecuencia de los trabajadores".

Luego, remarcaron que "respetamos el derecho a huelga de todos los ciudadanos en un escenario democrático, pero entendemos que la salida de una situación tan crítica como la actual no resulta parando la actividad económica sino con incansable mesas de diálogo entre todas las partes involucradas".