Carne en San Juan: aseguran que los precios se afirmaron desde hace un mes

viernes, 19 de enero de 2024 09:30

Luego de los notables aumentos en los precios que alcanzaron al sector de la carne, en San Juan, empresarios aseguran que por la baja demanda, desde hace al menos un mes los precios se afirmaron en las carteleras.

Así lo señaló Claudio Silva, empresario sanjuanino del sector de la carne, quien aseguró que luego de que el kilo llegara a los $7500 u $8000, los carteles no muestran variaciones diarias para incentivar las ventas.

"En un principio, la carne empezó a subir un montón y llegó a valer $7800 el kilo, pero cayó estrepitosamente el consumo y empezó el retroceso hasta el día de hoy que está muy firme el precio, más allá de todas las subas que hubo en combustible y demás", contó Silva en diálogo con Radio Sarmiento.

El referente aseguró que la caída en los precios se debe a la poca demanda. "Por la sequía que hemos tenido el año anterior, hay casi un millón y medio de cabezas nuevas en el mercado, pero así y todo, si no hay demanda del producto, no se pueden pedir cualquier cosa. No es que no lo valga, el problema es que si se pone un kilo de carne a $8000 la gente no va a consumir porque no le alcanza", explicó.

"Estamos en un periodo de estanflación, tenemos buenas ofertas en precios, nosotros estamos bajando cada vez más el precio pese a que en la cadena no siempre baja. Tenemos establecido el precio hace casi cuatro semanas", finalizó.

Días atrás, Indec informó que en diciembre, tras la devaluación de mitad de mes y la desregulación de la economía, la inflación fue de 25,5% y así durante 2023 alcanzó el 211,4% .

De esta manera, la división con mayor incidencia en todas las regiones fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (29,7%). Al interior de la división se destaca el aumento de precios en Carnes y derivados, y Pan y cereales.