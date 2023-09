Producción con las uvas "más altas" de Cuyo: las claves de un vino sanjuanino inédito

sábado, 30 de septiembre de 2023 11:05

El Chinguillo no es sólo un lugar ubicado a 300 kilómetros de la Ciudad de San Juan y a 2050 msnm. Es mucho más que eso, es una zona que apuesta a una actividad inédita y que se convirtió en un vino de autor nuevo y muy con características únicas.

Juan Camuñas es el enólogo que trabajó en la vinificación de estas uvas para generar un vino que ya llama la atención de muchos turistas que llegan a Iglesia para recorrer o conocer. Su trabajo implicó mucho esmero y dedicación que se complementó con el de varios sanjuaninos que trabajaron arduamente para conseguirlo, entre ellos el mismo dueño, Ivan Solar, el dueño del lugar.

"A mi me recomendó Pedro Pelegrina para poder elaborar este vino porque es una producción escasa y es difícil de hacer en bodegas grandes. Podía adaptarme para elaborar esas cantidades", comenzó relatando a Diario La Provincia SJ.

Así fue como en el 2020, y a fuerza de mucho sacrificio, tuvieron la primera producción. En aquel entonces se hizo una cofermentación de Malbec y Cabernet Sauvignon, porque de ambas variedades habían pocas uvas y no se podía vinificar por separado. El mismo se fraccionó a mediados del 2021 y ahora llegó en botella al mercado.

En el 2021 se elaboró Sauvignon Blanc, 30 litros, que es muy poco pero en esta ocasión la producción de Malbec y Cabernet Sauvignon fue más grande. Juan Camuñas, el enólogo a cargo, explicó que se logró producir 300 kilos de Malbec y 200 de Cabernet Sauvignon, lo que permitió ampliar la elaboración. "Se pudo elaborar por separado. El Malbec alcanzó para llenar una barrica francesa, donde estuvo 12 meses con varios usos para intervenir lo menos posible en las cualidades del vino y que no tenga ningún aporte exógeno. Sino que permita experimentar qué da sólo la uva del lugar sin intervenciones extrañas a la uva como es la madera", explicó el enólogo.

Para su producción de excelencia, y que permite marcar la diferencia, Camuñas tuvo claves que aplicó y que permitieron llegar a lo que es hoy. El vino se crió 12 meses en una barrica bastante usada que no aportó madera. Se fabricó el año pasado y ya lleva más de un año en bodega.

"Acepté porque soy un apasionado y me gustan mucho las producciones a pequeña escala, mucho más que las grandes. Me tentó mucho esto, vinificar una zona no explorada que no teníamos antecedentes. Simplemente era ver qué da esa uva, que vino da de ese lugar no explorado en lo vitivinícola. Me enamoré también del lugar, de la gente que me atendió muy bien. Son muchos los motivos que me llevan a elaborar", explicó.

Las uvas de El Chinguillo son llevadas a la bodega que queda en las inmediaciones del Gran San Juan de la mano de Andrés Martinez y Juan Ignacio Herrero que levantaron el viñedo, que es cuidado por Ivan Solar y su familia.

"Es un vino con una historia muy linda detrás y un montón de gente que aportó", reconoció y luego subrayó que el sabor de ese vino es muy personal de cada catadora. Particularmente él, le encuentra "muchos descriptores de la flor autóctona del lugar como la jarilla, ajenjo y tomillo".

Pero no todo fue esplendor. En el 2022 no se pudo cosechar porque se la comieron los pájaros antes de que llegaran a cosecharlas. En el 2023 la naturaleza volvió a azotar y antes de la cosecha hubo una tormenta muy grande que arrasó con los caminos.

"Con mucho entusiasmo este 2023 se curó la vid de alguna plaga que pudo haberla atacado, se abonó y podó. DE ahora en más cuidarla y cruzar los dedos para que se pueda cosechar en la próxima temporada", señaló.

En el 2020 se produjeron 120 botellas de Cabernet Sauvignon y en el 2021 fueron 30 botellas del Sauvignon Blanc y 300 de Malbec. "Esto no tiene un objetivo comercial, no va a estar en el mercado, la idea es que lo venda la familia Solar para que sea un ingrediente más del lugar, para el turismo y el hospedaje", finalizó.