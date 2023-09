Precios Justos Barriales: aseguran que los comerciantes no los demandan en San Juan

domingo, 3 de septiembre de 2023 13:57

En la escalada inflacionaria, los acuerdos de precios tienen un impacto discreto en los consumidores en gran parte por su limitada disponibilidad. Pero del lado de los comerciantes, en San Juan destacaron que hay poca demanda. Se trata concretamente de "Precios Justos Barriales" que no logró el golpe de efecto esperado por razones económicas.

"En esta nueva etapa de Precios Justos, hemos controlado el stock y la disponibilidad en los mayoristas de cadenas nacionales en San Juan (Maxiconsumo, Yaguar y Makro) y para los consumidores finales hay productos disponibles. Nunca llegó la lista completa de productos a la provincia y eso nos lo hicieron saber en reiteradas oportunidades en los comercios. Sin embargo, lo que llegan, se exponen de manera identificada y se venden al precio acordado", destacó a Diario La Provincia SJ, Daniel Pérez, director de Defensa al Consumidor.

Pero esa situación no pasa con los comerciantes que compran para revender: "nos comentaron que los almaceneros y los kiosqueros prefieren llevar otras ofertas, propias de cada cadena, en vez de Precios Justos Barriales. Comentan que no les conviene y que hasta dividen sus compras entre mayoristas nacionales y provinciales, por los beneficios. Buscan hacer las mejores compras, a los precios que les convienen. También, toman en cuenta qué compra la gente y en ocasiones, no coincide con la oferta del programa".

La manera de comprar está influenciada por la inflación y "por eso, no despertó mayor interés pese a los beneficios que se promocionaron desde Nación", agregó.

El programa "Precios Justos Barriales" fue oficializado el pasado 1º de julio y se trata de una canasta con más de cien productos de consumo masivo que mantendrán un valor de referencia en comercios de cercanía.

A través de un acuerdo a nivel nacional alcanzado por esa Secretaría con mayoristas y empresas proveedoras, los comerciantes minoristas pueden adquirir la canasta para ofrecerla a los consumidores a precios sugeridos. Esta selección está compuesta por artículos de almacén, bebidas, lácteos, perfumería, limpieza y productos para bebés, de 30 empresas de primera línea, destacó Comercio.

Según lo dispuesto, los minoristas podrán adquirir estos productos a través de tres canales: supermercados mayoristas (Diarco, Makro, Maxiconsumo, Micropack, Parodi, Vital, Yaguar y Nini), por entrega directa de las empresas participantes y a través de los distribuidores de esas compañías.