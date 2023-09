Billeteras virtuales: San Juan encaró un reclamo nacional por presuntas exigencias de cargos extra

domingo, 24 de septiembre de 2023 09:04

Las billeteras virtuales son un método de pago instalado entre los sanjuaninos pero no escaparon a las maniobras de cobro de sobreprecios. El motivo de los comerciantes es que las plataformas les cobran un cargo extra que trasladan a los usuarios y en otros, que necesitan sostener el pago del servicio. Ante eso, desde San Juan se realizó un reclamo a nivel nacional que tuvo respuesta.

"Presentamos los problemas que se registraron en San Juan y otras provincias a través del Consejo Federal del Consumo (COFEDEC), relacionados con el adicional por el pago con billeteras virtuales. La provincia tiene la presidencia y por ello, gestionamos y tuvimos una reunión con representantes legales de Mercado Pago y Mercado Libre. Esa empresa ofrece servicios de cobro en comercios y hay reclamos que el comerciante pide hasta 10% al cliente", marcó a Diario La Provincia SJ, Daniel Pérez, presidente de COFEDEC y subdirector de Defensa al Consumidor en San Juan.

La respuesta de los letrados es contundente: "nos afirmaron que no cobran adicional alguno a los comerciantes; que ese cobro lo hace el responsable del comercio por decisión propia. Ellos reciben el registro del pago total. Por ello, ante casos o denuncias que recibamos, nos manifestaron que están dispuestos a cooperar mostrando los datos de facturación", resaltó.

Esto es porque la plataforma registra un pago total y no discrimina entre el costo del producto y del servicio que debería quedar registrado. La razón es que, de acuerdo a Mercado Pago, no hay cobro extra al comerciante por cada operación que realiza a través de su sistema. "Señalaron que pueden participar de las audiencias y cooperar. Por supuesto que el servicio tiene un costo para los comerciantes pero con ese costo no tiene que trasladarse al cliente ni mucho menos excusarse en eso", señaló.

En este contexto hay otra particularidad: "estos casos suele pasar que los comercios señalados son los más chicos o de barrio y los clientes recurrentes no quieren denunciar. Sin embargo, la ley marca otra cosa y si se ofrece un servicio, hay que hacerse cargo del costo y no perjudicar a la gente, más en esta situación económica. Acá no se persigue a nadie".

Qué pasa en los departamentos alejados

Las quejas por sobreprecios por pagos con tarjetas de crédito y débito, entre el 15 a 20%, motivarán nuevos operativos. El próximo será en Calingasta con inspecciones por comercios.

Ante la falta de delegaciones municipales de Defensa al Consumidor, Pérez resaltó que sigue a prueba el sistema virtual para exponer casos, a través de la app Ciudadano Digital. Se espera que esté operativa en poco tiempo más.