ASIJEMIN celebró la exención de Ganancias para los trabajadores mineros

martes, 12 de septiembre de 2023 11:09

ASIJEMIN destacó la medida anunciada por el Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa que elevó el piso del impuesto a las Ganancias y que beneficia a los trabajadores del sector.

"En un avance significativo para los trabajadores mineros agrupados en ASIJEMIN, nos complace informar que no estarán sujetos al Impuesto a las Ganancias debido a la reciente medida anunciada por el Ministro de la Producción de la Nación, Sergio Massa, que aumenta el mínimo no imponible a la suma de $1.770.000", destacaron en un comunicado.



Marcelo Mena Muñoz, secretario general de ASIJEMIN, participó este lunes en la reunión con sindicatos de la CTA y CGT como parte de la Mesa Sindical «El Salario No es Ganancia». La entidad trabajó comprometidamente para beneficiar a los trabajadores mineros.



Esta medida entrará en vigor el 1 de octubre a través de un decreto, con la intención de convertirse en ley durante el ejercicio fiscal de 2024 mediante el Congreso.



"La participación activa de ASIJEMIN ha sido esencial para asegurar que los trabajadores mineros del país no sean afectados por el Impuesto a las Ganancias, lo que ahora permite que el mínimo no imponible supere los $1.7 millones de salario. Este logro representa un paso decisivo hacia la justicia fiscal y el bienestar de los trabajadores mineros, demostrando el compromiso de ASIJEMIN", manifestaron.