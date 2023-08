Suma fija de $60 mil: tras decreto, empresarios sanjuaninos buscan posibilidades de pago

jueves, 31 de agosto de 2023 14:05

Tras conocerse el contenido del decreto nacional que estableció cómo y cuándo se pagará la suma fija de $60.000, los empresarios sanjuaninos destacaron que buscarán posibilidades para pagar a los empleados.

"Nos ponen en una situación complicada. Negociaremos a los empleados para no tener conflictos entre patronal y trabajador. Esto es inaceptable e innecesario porque la Pyme y la Micropyme tiene relaciones muy estrechas con los empleados; no hay que llegar al malestar. Le damos un valor a lo humano, que no se compara con una máquina. El operario que uno formó y está al lado de uno para trabajar, es importante para nosotros", dijo Dino Minozzi, desde la Federación Económica de San Juan en radio Sarmiento.

Expresó que, en el contexto actual: "el que pueda lo pagará y el que no, no lo hará. En San Juan hemos perdido una mostera importantísima a la provincia y se generarán problemas en la próxima cosecha, sólo por la crisis económica. No hay una visión real de lo que pasa en el país. Nosotros estamos dispuestos a demostrar que la mayoría de los rubros esta rota. En nuestras 27 cámaras, la situación es difícil y esta suma, las pone de cabeza".

Minozzi se sumó así a la posición del comercio local. "Tras los anuncios, lo que se necesita es el anclaje a la realidad. Lo que molestó fue el modo y la imposición. Estamos analizando ya que la voluntad de pago de comerciantes siempre está; ya que estamos hablando de compañeros de trabajo. Pero hay que analizar las condiciones y desde el Gobierno nacional, están hablando de plazos de pago del 1 al 15 de septiembre", dijo Laura Zini, presidenta del Centro Comercial de la Ciudad de San Juan a Diario La Provincia SJ.

Señaló que "la realidad de las Pymes no se escuchó, en esta situación y nuestra rentabilidad está al mínimo. Parece que no se nos comprende que atravesamos un día a día marcado por la inflación, precios dolarizados y la caída del poder adquisitivo. Además, sigue reinando la incertidumbre y nosotros necesitamos del movimiento diario para poder seguir teniendo los comercios abiertos. El comerciante ya tenía sus gastos planificados para septiembre con el pago de sueldos actualizado, alquileres, servicios, pedidos, entre otros costos y ahora, resulta que tiene que pagar $30.000 por empleado. ¿Cómo hace? Es posible que haya traslado de costos a los precios de lo que se vende".