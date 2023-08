Suma fija de $60 mil: industriales sanjuaninos analizan "la letra chica" del anuncio

martes, 29 de agosto de 2023 11:12

Siguen las repercusiones sobre el pago de una suma fija a trabajadores privados de $60.000 en dos cuotas, a pagar desde septiembre. Los industriales sanjuaninos destacaron que el panorama es complejo y están analizando "la letra chica".

Ricardo Palacios, presidente de la Unión Industrial de San Juan, dijo en radio AM1020 que "este tipo de anuncios golpea la industria porque estamos atravesando un momento de recesión económica por la inflación, aumento en las materias primas, depreciación del capital de industrias, aumento de tarifas eléctricas y de logística, apertura de paritarias y ahora, lo del bono fiscal. Es un escenario complejo y a la mayoría de las Pymes se le vuelve muy complejo y difícil de afrontar. Además, son compromisos inmediatos y si uno no tiene una espalda financiera para afrontarlos está en un grave problema".

Agregó que la medida llega justo al cerrar agosto por lo que "no alcanzan los tiempos para liquidar. No en todos los casos se pueden implementar y hay letras chicas que se están analizando. Algunas pymes no pueden absorber ese costo y a eso se suma lo que estamos viviendo hace tiempo que es la falta de certidumbre. Queremos tener en claro qué va a pasar en el corto plazo; qué medidas vienen y qué va a pasar".

Señaló que el dólar está atado hasta octubre y "¿después qué va a pasar? ¿Cómo vamos a cuidar nuestro capital y empresas? Son muchas cuestiones".

Acerca de las contribuciones patronales (carga social, ART, etc) explicó que se liquidan después de los sueldos (15 días después) y reconoció que hay empresas que tienen retrasos. "Es un 60 a 70% equivalente al total del sueldo que cobra el trabajador. Entonces, cada $100 que cobra el trabajador, hay $70 que se suman en cargas patronales. Hay que preparar a la industria para afrontar estos impactos sino se absorben costos muy altos", puntualizó.

Palacios destacó que de no cumplir, seguramente serán pasibles de multas y problemas con los trabajadores. "Ponen problemas sobre las espaldas del sector privado que hace malabares. Hay industrias que podrían pagarlo pero la mayoría tiene distintas espaldas financieras", dijo.