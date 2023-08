Tras una semana compleja, insistirán en la exhibición de precios en comercios sanjuaninos

lunes, 21 de agosto de 2023 22:06

El comercio sanjuanino atravesó días complejos en la previa y después de las elecciones PASO debido a la decisión de proveedores de frenar entregas y/o no dar precios de mercadería. Eso afectó a todos los rubros y generó una reacción "precavida" de los consumidores. Ante ello, Defensa al Consumidor siguió con sus controles e insistirá en el cumplimiento de un punto importante.

"Es precisa la exhibición al público de los precios, tanto en vidriera como en góndolas. No podemos incidir en cómo manejaban los precios los comerciantes ya que recibían las listas de los proveedores pero la gente debe saber el valor de los productos y elegir si los lleva o no", explicó a Diario La Provincia SJ, Juan Sancasani, director de Defensa al Consumidor.

Resaltó que "han sido días complejos para los comercios que venden productos importados o realizados con elementos importados. Nuestros inspectores escucharon a los comerciantes y se les explicó que tienen que cumplir con la obligación de colocar los precios. Tras unos días de tolerancia, en los operativos que sigan se inspeccionará si cumplieron". Expresó que la exhibición de precios está establecida por ley y debe coincidir con el valor final a pagar por caja.

En estos días, señaló que no hubo denuncias de consumidores relacionadas al impacto del dólar en productos o la no entrega pero seguirán atentos a cómo se comporte el mercado.

Cayeron las ventas

Las ventas minoristas pymes por el Día del Niño cayeron en San Juan, tras el efecto de la devaluación del dólar, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y de manera más aguda que a nivel nacional.

Fue del 4,8% mientras que a nivel país fue 0,2% en baja frente a la misma fecha del año pasado, medidas a precios reales, en una semana marcada por remarcaciones generales que llegaron a superar el 30%.

"Hasta el viernes 18, el Día del Niño parecía muy tranquilo, pero ya sobre media mañana del sábado los comercios vieron circular el público habitual en busca de regalos. En el balance general no fue un gran año, pero estuvo acorde a las expectativas, que, dado el contexto, no eran alentadoras. Eso explica que, a pesar del resultado, el 64% de los negocios consultados señaló haber vendido igual o más de lo esperado", expresó el informe de CAME.

Para el organismo, el feriado turístico no contribuyó, porque la gente volcó dinero a viajes y redujo la dimensión del obsequio se limitó solo a hijos muy menores y de vinculo más cotidiano, cuando en otras ocasiones se incluyen sobrinos, nietos o hijos de amigos. El ticket de ventas promedió los $12.032 y los comercios relevados marcaron como característica que la gente se orientó a productos económicos.