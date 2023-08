Aumentó el pan en San Juan y no descartan nuevas subas escalonadas

jueves, 17 de agosto de 2023 07:37

A tono con lo que sucedió en el resto del país, las panaderías sanjuaninas actualizaron los precios de sus productos y aunque contuvieron otros, las subas escalonadas son la forma que se avecina para afrontar el impacto de la inflación y dolarización de precios.

"Es algo que nos incomoda y molesta. El tener que estar remarcando precios no es algo que queremos hacer pero la semana pasada recibimos harina y otros insumos sin precios. Las listas han llegado ahora y lamentablemente, hay que subir todo", destacó a Diario La Provincia SJ, Manuel Rodríguez, referente de la Cámara de Panaderos de San Juan.

Expresó que los socios empezaron a subir los precios desde el martes y lo último que se actualizará será el valor de las facturas y masas finas. "Esto es porque hace un mes hemos aumentado los valores pero los insumos van a venir con precios nuevos, así como el azúcar, y eso nos va a llevar a retocar también ahí. La bolsa de harina llegó a $4500 y eso es una locura", detalló.

Acerca de números, Rodríguez destacó que el pan elaborado con insumos de primera calidad pasó de $710 a $750 y las tortitas de $50 a $70, por unidad mientras que la docena de facturas se mantiene a $990. "Hay precios más baratos porque la calidad es otra pero la gente compra con el peso que tiene en el bolsillo", aseguró.

"Las subas escalonadas las hacemos para tratar de no perder más ventas. Del 30% que bajamos no hemos recuperado nada pero a más pérdida no podemos trabajar. Además, los insumos aumentan todos los días, no es algo que pase en un mes. Nos preocupa y tratamos de hacer lo que podemos", resaltó.

Pese al panorama complejo, afirmó que no cerraron panaderías ni han tenido falta de mercadería e insumos para trabajar.