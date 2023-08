Día de las Infancias: en un contexto enrarecido, el comercio apuesta a las ventas del fin de semana

miércoles, 16 de agosto de 2023 15:25

El día de las Infancias es una de las fechas comerciales con buen impacto en el calendario del comercio pero en San Juan, los empresarios están preocupados. Es que antes de las elecciones PASO, proveedores suspendieron entrega de mercadería y luego, las listas de precios llegaron con nuevos valores que implicaban aumentos de hasta el 20%. En tiempo de descuento, apuestan a concretar ventas.

"Nosotros tenemos que vender; no nos podemos dar el lujo de tener los comercios cerrados", explicó a Diario La Provincia SJ, Laura Zinni, presidenta de la Cámara de Comercio de Capital, departamento que centraliza el mayor número de jugueterías, uno de los rubros con más ventas en esta fecha.

"Por supuesto que se ven afectados porque tienen productos con mayores componentes importados. Las medidas económicas que recibimos hacen más complicado el panorama porque hay que definir qué precio tienen que tener los productos, cuando los reponen", agregó. Señaló que "esta fecha es muy importante para nosotros y tenemos que vender. Es imposible trasladar todos los aumentos al consumidor; por lo que está haciendo un esfuerzo y nos esperanzamos en las ventas del fin de semana", agregó.

En ello, destacó que en jugueterías e importadoras se trató de respetar los precios de muchos productos para que las ventas, en su mayoría financiadas, se concreten. "Hay promociones bancarias que se mantienen y el cliente las aprovecha", marcó.

El panorama preocupa y mucho a los comerciantes en general. "Hay compromisos asumidos con sueldos y pagos de mercadería. Necesitamos vender, aunque sabemos que esta movida cambiaria va a seguir y los precios va a subir. Estamos analizando la situación y aunque queremos seguir, no podemos desconocer que habrá una retracción económica más seria. En ello, no podemos descartar despidos y cierres de comercios; no hay espaldas que soporten", sentenció.