Con bases desde 20 mil pesos, la CAS rematará autos y camionetas en San Juan

miércoles, 16 de agosto de 2023 13:53

La Gerencia de Préstamos de la Caja de Acción Social rematará 10 movilidades que pertenecían al Ministerio de Educación, de modelos 1995 a 2008, que requieren arreglos y parten de bases muy bajas. Se trata de $20.000 a $70.000.

La subasta se concretará el 1 de septiembre, a las 17 hs. en la Gerencia de Préstamos, en calle Mendoza 451 Sur, Capital.

Además, los sanjuaninos podrán ver las movilidades los días 24, 25, 28, 29, 30 y 31 de agosto, en horario de 09 a 17 hs. en el predio de Calle Corrientes 1090 Este (Ex Urbino).

Este es el detalle de las movilidades:

Los interesados en participar en el remate deben:

-Asistir con DNI de la persona que compra el vehículo.

-Abonar en moneda de curso legal ($) el 10% del monto total más 10% de comisión de martilleros.

-El pago es en contado efectivo o transferencia bancaria.- (NO Dólar - NO Mercado Pago- No Cheques)

El saldo restante se deberá cancelar dentro de los cinco días hábiles siguientes, en Caja de Acción Social, ubicado en Santa Fe 10 (e). 1º Piso Tesorería, en horario de 07 a 10 horas sin excepción. Caso contrario, perderá la suma pagada como seña anteriormente y el lote adquirido.

Para retirar la movilidad:

Deberá tener en la boleta entregada por tesorería, el sello de "cancelado".

Los formularios son a cargo del comprador.

Para iniciar el trámite de transferencia, acercarse por Centro Cívico - oficina de Patrimonio 2º Piso Núcleo 1 o comunicarse al tel. 4302528.

Para retirar la movilidad presentar los datos que solicite la entidad vendedora, en este caso, Ministerio de Educación. Sin inscripción y no abonar ningún costo con anterioridad al remate.