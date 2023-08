Escalada del dólar: comerciantes sanjuaninos estiman remarcación de precios de hasta el 20%

martes, 15 de agosto de 2023 09:46

La devaluación del dólar y la escalada de la moneda norteamericana en la previa y post elecciones PASO generó un cimbronazo en el comercio sanjuanino. Ante falta de lista de precios, algunos frenaron ventas de productos con componentes importados y ante el día de las Infancias, hay incertidumbre. En paralelo, ya hay porcentajes de remarcación estimativa de precios.

"El aumento que recibimos no es trasladable directamente a los precios. Es un juego atroz y perverso el que estamos sufriendo en la cadena. El comercio está en una cadena intermedia del proceso que tiene que tomar decisiones y no sabe cómo", afirmó Laura Zinni, presidenta de la Cámara de Comercio de Capital en radio Sarmiento.

En ello, estimó que la remarcación de precios en productos de distintos rubros con componentes importados ronda el 17 al 20%. "Hay una afectación directa porque la cadena de pago a nuestros proveedores está a 30 a 45 días. El aumento de las tasas de interés para pagar los plazos fijos incrementa las tasas de financiación", explicó.

Destacó que las ventas en varios rubros "siguen suspendidas, sobre todo en materiales de construcción, ferretería, maquinarias y tecnología. Es que sólo hubo un anuncio de devaluación pero no cómo se sigue. Se hablaba de un dólar a futuro de comercialización y no de un dólar oficial, en los precios. Es decir, no de 365 sino de 500 más un ajuste de un 30% por encima, porque no se sabe qué va a pasar con el impuesto País al flete internacional y cómo se va a trasladar".

Acerca del día de las Infancias, Zinni señaló que en jugueterías "la apuesta ha sido mantener los precios. Ayer no se habían remarcado, al menos los que no tenían tantos componentes importados. La realidad es que necesitamos vender. Había una apuesta muy fuerte en esta fecha; hay costos que hay que asumir y paritarias que acabamos de firmar. Hay que pagar haberes con un 12% de aumento y ni hablar de la suba de tarifas eléctricas, del gas, del combustibles y lo que se trasladará a los fletes. No podemos darnos el lujo de no vender".

Preocupación

"Nosotros damos la cara ante el cliente que pregunta el por qué de las subas y no tenemos respuesta. Es que necesitamos reglas claras porque esto no da para más. Acá habrá comercios que no van a soportar esta crisis y habrá cierres totales. Sabemos que el dólar irá en subida y el comerciante tiene que pagar aumentos salariales, que no podrá afrontar si no sube costos", señaló.

El impacto en tarifas, alquileres y aportes patronales también generan inquietud en los empresarios. "Intentaremos mantener las propuestas para el día de las Infancias y subir un producto por el 22% es imposible. Nadie nos va a comprar nada", sentenció.