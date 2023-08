Jugueterías en San Juan: advierten que proveedores no envían productos por la suba del dólar

lunes, 14 de agosto de 2023 13:02

A una semana del festejo del Día de las Infancias, conocido popularmente como el Día del Niño, desde el sector de jugueterías advirtieron que los proveedores dejaron de mandar productos a raíz de la escalada del dólar y la poca definición de precios.

"Nos han cambiado bruscamente la lista de precios", comenzó expresando Elizabeth Montilla, propietaria de Rodney juguetería en radio Sarmiento y señaló que en este contexto, los juguetes importados serán enviados con un incremento de precios del 15% mientras que los de línea nacional será del 10%.

"Otros proveedores han suspendido la venta. Algunos juguetes que estábamos esperando nos piden disculpa y no nos quieren mandar porque no saben con qué precios", agregó destacando que "son muchísimos los importadores que hoy cuando abrí el correo me comunicaban la suspensión de las ventas".

Pese a este escenario, en el caso de ella decidió no trasladar ahora el incremento a por la demanda que están atravesando por el Día del Niño. "Si van a nuestros locales tenemos muchísimos juguetes. El personal está abocado a atender a la gente. Es imposible ponernos a hacer cambios de precios porque eso implica cambiar el sistema informático. Tenemos precios puestos uno por uno en la góndola. O hacemos cambio de precio o atendemos a la gente", aclaró subrayando: "ahora decimos atendamos y que sea lo que Dios quiera".

"Sabemos que implica una descapitalización pero no tenemos físicamente la posibilidad de hacer cambio de precios, sobre todo esta semana con la atención de la gente. En este momento decidimos perder dinero", lamentó.