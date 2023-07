Subsidios a la energía: destacaron cuándo tienen que volver a inscribirse los hogares sanjuaninos

jueves, 20 de julio de 2023 12:37

Por la vigencia de la Ley N° 27.637 (Zona Fría), San Juan se vio beneficiada por el incremento de los topes de consumos en hogares encuadrados en el “Nivel 3 – Ingresos Medios” del Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE), por la temporada de invierno. No obstante ello, desde EPRE hicieron una observación particular vinculada al registro y el nivel socioeconómico.

"Este beneficio abarca todas las facturas que se emitan con consumos de los meses de junio, julio y agosto; es decir que abarca todo el período invernal. Cuando haya una factura con consumos del mes de junio y el usuario es nivel 3, de ingresos medios estará incluido en el subsidio, de forma automática. El EPRE va a emitir hoy una resolución y terminaremos de instruir a las distribuidoras (Energía San Juan y DECSA) para que hagan efectiva la facturación. Se están revisando todos los cálculos para que se aplique de forma automática. El usuario no debe hacer ningún trámite", explicó el vicepresidente del EPRE, Roberto Ferrero en radio AM1020.

Y el funcionario hizo hincapié en que los usuarios tienen que estar atentos a un trámite: "tienen que inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE) en la página web de la Secretaría de Energía, en la distribuidora de energía y en el EPRE para acceder al beneficio".

Marcó que el EPRE sigue visitando localidades de los departamentos "donde sabemos que hay un importante número de usuarios que están categorizados en el Nivel 1, sin serlo. Esto es porque no se anotaron y por tanto, la Secretaría de Energía los cataloga en esa franja. Pero sabemos que muchos de ellos no lo hicieron por desconocimiento, por falta de conectividad y hasta por temor".

Ferrero señaló que seguirán haciendo eso recorridos, contando en varios casos con la colaboración del Ministerio de Desarrollo Humano que comprueban que "el Nivel 1 que pagan de electricidad no condicen con su situación económica. Este subsidio está relacionado con la realidad socioeconómica del hogar, tiene que expresar eso en el formulario".

Y dio un dato clave: "el subsidio se otorga al hogar; no tiene que ver con el usuario titular del servicio que está registrado. La persona que vive en el hogar declara su grupo conviviente y concretamente, quienes perciben ingresos. Se suman los ingresos y la Secretaría de Energía toma como parámetros el valor de la Canasta Básica Total que se actualiza mes a mes. Por tanto, cada vez que haya un cambio en ese grupo con respecto a los ingresos, hay que volver a completar el formulario. Entonces, si me quedo sin trabajo; tengo que actualizarlo. Lo mismo si me mudé o alguna de las personas que vivía conmigo y tenía ingresos se mudó, tengo que completar otra vez el formulario. Así no se pagará lo que no se deba, en función a mi realidad".

Expresó el 30% de los hogares en San Juan están en el nivel de mayores ingresos y por ello, deberían percibir ingresos superiores a $770.000 por mes. "Esa no es la realidad y por eso, apuntamos a que quien no se inscriba, lo haga. Además, el gobierno sanjuanino aportó un subsidio extraordinario que abarcará mayo, junio y julio para esos casos especiales. De todos modos, deben cumplir con inscribirse", marcó.