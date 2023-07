Avanzaron en gestionar un sistema "off line" para ventas en comercios y turismo en San Juan

domingo, 16 de julio de 2023 09:00

Los turistas se manejan cada vez más con medios virtuales de pago y en San Juan, hay departamentos y localidades que están limitados en el servicio de Internet. De cara a los planteos de empresarios del rubro, desde Comerciantes Unidos de San Juan ya plantearon el tema a una empresa que analiza una opción de venta off line (fuera de línea) y con operaciones seguras para los lugares que tienen inconvenientes.

Marcelo Quiroga, presidente de la cámara, destacó a Diario La Provincia SJ que "estamos gestionando por dos caminos. Uno para mejorar conectividad en lo que es el Gran San Juan y llegar a los departamentos con mejor servicio. Además, esto no se restringe sólo al comercio sino que abarca también la parte turística. Hay lugares en los que, por ejemplo, funciona Movistar pero no Claro y en otro punto, pasa al revés. O incluso, hay lugares sin buena conexión y se pierden ventas porque el turista no va a perder una hora para ver si engancho o no señal para el Posnet".

Destacó que "planteamos el tema con una tarjeta a nivel local y también, con gerentes comerciales de Mendoza y Córdoba de una empresa, en una reunión que mantuvimos. Ellos evalúan hacer una operación de "compra off line" que asegure la venta al comerciante y que, después, a través de un sistema especial, se pueda gestionar y hacer efectiva la venta. No es fácil pero tampoco lo vieron imposible, por lo menos para dar una herramienta para que el comercio y el gastronómico que genera muchas ventas en los fines de semana largo y vacaciones, no pierdan ventas seguras".

Destacó que el sistema PosNet tiene una herramienta de venta off line "pero si se quiere hacer la operación y nos pagaron con una tarjeta que no tenía cupo, se pierde la venta. Entonces, lo que se busca hacer es algo óptimo y que sea efectivo. Nuestros compradores no llevan efectivo, generalmente cuando hacen turismo, por una cuestión de seguridad. Sí manejan billeteras y tarjetas. El turista demanda servicios y necesitamos contar con opciones para concretar las operaciones".

Por otro lado, Quiroga resaltó que "impulsamos con gestiones que las grandes empresas inviertan un poco más en antenas de servicio. Eso es más complejo y se une a las acciones del Gobierno del tendido de fibra óptica. A esta altura, deberíamos tener internet en toda la provincia, de una u otra empresa pero contar con ese beneficio. El comercio necesita vender y también, darse a conocer por la vidriera de las redes sociales y de operaciones electrónicas".

La experiencia Billetera San Juan

El presidente de Comerciantes Unidos destacó que la billetera sanjuanina tiene buena demanda en reintegros en Farmacia y en mercadería pero que les gustaría que abarque más rubros.

"En consumo, en un mayorista, por ejemplo, los clientes dicen: "hoy compro $10.000 para tener reintegro de $4000 y después, vuelvo a comprar y recupero otros $4000. Entonces recurren a Billetera San Juan para poder tener beneficios en mercadería y eso es muy valorable. Pero nos gustaría tener acciones más en conjunto y que más rubros puedan participar. Hoy en día, la mayoría de reintegros se concentra en mercadería y farmacia. Nos gustaría fomentarlo más en otros rubros como indumentaria y calzados, también en lo gastronómico y productos como materiales de construcción. Es una buena herramienta del Gobierno y creo que esto va in crescendo", resaltó.

Destacó que hay interés de los comercios en sumarse a Billetera San Juan y también hay más usuarios. "Además, si la gente te pide, el comercio tiene que adherirse", destacó.