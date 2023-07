Posible venta del Hiper Libertad: el SEC destacó que no habrá modificaciones en la estructura de personal

jueves, 13 de julio de 2023 17:55

Este jueves en la mañana, luego de que se conociera que el grupo Casino Guichard Perrachon, dueños de la marca Hiper Libertad vende sus operaciones en Sudamérica, autoridades del Sindicato Empleados de Comercio -SEC-, mantuvieron una reunión con trabajadores del supermercado y llevaron tranquilidad ante la situación de incertidumbre.

Mirna Moral, secretaria general del SEC, contó que mantuvo una reunión telefónica con referentes de la firma en Córdoba que le permitió hacer una bajada de información a los trabajadores locales.

"Me pude comunicar con Córdoba que nos dio la tranquilidad de que no va a haber modificaciones en las estructuras, que siguen pensando en expandirse. Argentina tiene una particularidad que no solamente es supermercado, sino también un mall comercial, eso también nos beneficia", aclaró Moral tras la reunión.

En este escenario puntualizó que "no habrá cambios ni modificaciones en la estructura del personal y se va a seguir manteniendo todo por igual. Son acciones que se deben a nivel internacional, por lo tanto, no afectaría absolutamente en nada a cada una de las 10 sucursales de Hiper Libertad que hay en el país".

En el país, los diferentes centros en donde funciona la marca, cuentan con más de 3.100 empleados y algunos de ellos tienen shoppings y casinos.